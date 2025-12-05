Тонну непригодного мяса пытались продать жителям Баку

В одном из складов Ясамальского района, в действовавшем там пункте по забою и разделке мяса, была выявлена продажа мяса конины, непригодного для употребления в пищу. Об этом говорится в совместном сообщении Министерства внутренних дел (МВД) и Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

Сообщается, что задержаны двое лиц, занимавшихся незаконной деятельностью, — Камал Акперов и Мехман Джафаров. При осмотре пункта было обнаружено более одной тонны конины, непригодной для употребления в пищу.

Расследованием установлено, что задержанные реализовывали конину неизвестного происхождения, выдавая ее за качественную говядину. Образцы мяса направили в лабораторию Агентства пищевой безопасности. Проведенные экспертизы подтвердили, что данное мясо непригодно в пищу. Идет расследование.