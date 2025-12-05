Место на Олимпе только для одного

Соединенные Штаты не намерены позволять другим странам становиться настолько влиятельными, чтобы это угрожало их национальным интересам, но и сами отказываются от «злосчастной концепции глобального господства». Об этом говорится в обновленной Стратегии национальной безопасности США, обнародованной Белым домом.

«Баланс сил. Соединенные Штаты не могут допустить, чтобы какая-либо страна стала настолько доминирующей, что могла бы угрожать нашим интересам. Мы будем работать с союзниками и партнерами над поддержанием глобального и регионального баланса сил, чтобы предотвратить появление доминирующих противников», - отмечается в документе.

При этом, как указано в стратегии, «Соединенные Штаты отвергают злосчастную концепцию глобального господства для себя». «Мы должны предотвращать глобальное, а в некоторых случаях даже региональное господство других стран.

Это не означает, что мы должны проливать кровь и тратить деньги, чтобы ограничить влияние всех великих и средних держав мира. Несоразмерное влияние более крупных, богатых и сильных стран - вечная истина международных отношений. Эта реальность иногда требует сотрудничества с партнерами, чтобы пресечь амбиции, угрожающие нашим общим интересам», - считают авторы документа.

Как отмечается в документе, США не допустят, чтобы энергоресурсы на Ближнем Востоке контролировались недружественной Вашингтону страной.

«Мы не хотим допустить, чтобы враждебная держава доминировала на Ближнем Востоке, контролировала его поставки нефти и газа и стратегические узкие места, через которые они проходят», - говорится в стратегии.

Подчеркивается намерение США «избегать «вечных войн», которые надолго вовлекли нас в этот регион и обошлись нам дорого».

«США всегда имеют ключевые интересы в том, чтобы энергоресурсы Залива не попали в руки откровенного врага, чтобы Ормузский пролив оставался открытым, чтобы Красное море было судоходным, чтобы регион не стал инкубатором или экспортером террора против американских интересов или американской родины, и чтобы Израиль оставался безопасным», - говорится в документе.

В нем отмечается, что «мы можем и должны противостоять этой угрозе идеологически и военным путем без десятилетий бесплодных войн по «созданию государства».

«Но дни, когда Ближний Восток доминировал в американской внешней политике и в долгосрочном планировании, в ее повседневной реализации, к счастью, прошли - не потому, что Ближний Восток перестал иметь значение, а потому что он больше не является постоянным раздражителем и потенциальным источником неминуемой катастрофы», - отмечается в стратегии.