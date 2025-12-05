Первое заседание министров труда, занятости и соцзащиты населения ОТГ в Баку

В Баку состоялась первое заседание министров труда, занятости и социальной защиты населения стран - членов Организации тюркских государств (ОТГ). Во встрече, посвященной теме «Сотрудничество в сфере труда во имя общего процветания в тюркских государствах», приняли участие руководители структур труда, занятости и социальной защиты населения из государств-членов ОТГ (Азербайджан, Турция, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан) и стран-наблюдателей (Турецкая Республика Северного Кипра, Венгрия, Туркменистан). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Азербайджана.

Открывая мероприятие вступительной речью, министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Анар Алиев обратил внимание на то, что расширение связей со странами-членами ОТГ и укрепление тюркского мира являются одними из приоритетов Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: «Организация тюркских государств является для нас главной международной организацией, потому что наша семья – это тюркский мир».

Министр особо отметил успехи социальных реформ, проведенных в республике за последние годы, достижения в цифровизации государственных социальных услуг, преимущества концепции DOST и проделанную работу по обеспечению занятости бывших вынужденных переселенцев на освобожденных территориях. Он отметил, что Азербайджан заинтересован в передаче своего опыта и успехов в сфере занятости и социальной защиты населения с государствами-членами организации, а также в изучении опыта этих государств в этой сфере. Министр выразил уверенность, что встреча внесет вклад в создание более инклюзивной и устойчивой модели социального развития в указанных странах.

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев подчеркнул, что расширение сотрудничества в области труда, занятости и социальной защиты населения между государствами-членами организации является важным приоритетом, и нынешняя встреча служит этой цели.

Министр труда и социальной защиты Турции Ведат Ишикхан подчеркнул особую значимость состоявшейся сегодня первой встречи министров труда, занятости и социальной защиты населения тюркских государств и развития сотрудничества в области труда, занятости и социальной защиты, руководствуясь «Видением тюркского мира 2040».

Первый заместитель министра труда, социальной защиты и миграции Кыргызстана Камчибек Досматов подчеркнул важность скоординированных мер по сотрудничеству и поделился своим видением развития рынка труда.

Подчеркнув, что тюркские страны объединены общими корнями и общими стратегическими целями, заместитель министра занятости и сокращения бедности Узбекистана Сироджиддин Бобокулов отметил важность совместной деятельности в сферах инвестирования в развитие навыков рабочей силы, охраны труда, укрепления социального диалога и др.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Казахстана Виктория Шегай рассказала о широком внедрении цифровых решений в сфере труда и занятости, социальной защиты населения в Казахстане, подчеркнула приверженность углублению сотрудничества в этой сфере.

Министр труда и социальной защиты Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Огузхан Хасипоглу рассказал о социальных реформах, проводимых в ТРСК. Он отметил, что опыт DOST Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана является образцовым примером в тюркском мире.

Государственный секретарь по вопросам политики занятости Министерства национальной экономики Венгрии Шандор Чомба и заместитель министра труда и социальной защиты населения Туркменистана Халбиби Тачджанова отметили, что сегодняшнее мероприятие создало важную площадку для развития сотрудничества в области труда, занятости и социальной защиты населения.

Затем была подписана Декларация первой встречи министров труда, занятости и социальной защиты населения Организации тюркских государств. Документ предусматривает укрепление сотрудничества между государствами-членами и государствами-наблюдателями организации в области трудового законодательства, защиты трудовых прав, охраны труда и безопасности на производстве, обеспечения гендерного равенства и др., принятие мер для этого, а также создание Рабочей группы по вопросам труда, занятости и социальной защиты населения между министерствами.