Мерц и Пашинян обсудят мир между Азербайджаном и Арменией

Канцлер Германии Фридрих Мерц 9 декабря в Берлине проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом журналистам сообщил заместитель представителя правительства ФРГ Себастьян Хилле.

«Во вторник около 16:00 (20:00 по Баку) канцлер ФРГ встретит премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с воинскими почестями в Ведомстве федерального канцлера. Последующие переговоры будут посвящены двустороннему экономическому сотрудничеству, региональным вопросам и мирному процессу между Арменией и Азербайджаном», - сказал Хилле.

По итогам переговоров, уточнил он, запланирована совместная пресс-конференция лидеров.

Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Согласно сообщению пресс-службы президента Азербайджана, в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Германией.