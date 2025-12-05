USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Мерц и Пашинян обсудят мир между Азербайджаном и Арменией

16:35 246

Канцлер Германии Фридрих Мерц 9 декабря в Берлине проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом журналистам сообщил заместитель представителя правительства ФРГ Себастьян Хилле.

«Во вторник около 16:00 (20:00 по Баку) канцлер ФРГ встретит премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с воинскими почестями в Ведомстве федерального канцлера. Последующие переговоры будут посвящены двустороннему экономическому сотрудничеству, региональным вопросам и мирному процессу между Арменией и Азербайджаном», - сказал Хилле.

По итогам переговоров, уточнил он, запланирована совместная пресс-конференция лидеров.

Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Согласно сообщению пресс-службы президента Азербайджана, в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Германией.

Турция убирает российский камень преткновения?
Турция убирает российский камень преткновения?
14:35 3694
Место на Олимпе только для одного
Место на Олимпе только для одного
16:20 835
Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли обновлено 16:01
16:01 2743
ВСУ подтвердили: атакованы порт и НПЗ в России
ВСУ подтвердили: атакованы порт и НПЗ в России обновлено 15:40
15:40 3549
Экономист оценил вероятность скорой девальвации в Азербайджане
Экономист оценил вероятность скорой девальвации в Азербайджане
15:01 2915
Запуск в Ташкенте совместного проекта SOCAR и Uzbekneftegaz
Запуск в Ташкенте совместного проекта SOCAR и Uzbekneftegaz
14:56 916
Кампания США против Мадуро разваливается
Кампания США против Мадуро разваливается наша корреспонденция
14:05 1990
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло?
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло? обновлено 14:00
14:00 2838
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым фото
13:56 1807
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
13:39 2861
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье ISW
12:30 4339

