Кто возглавит Офис Зеленского?

Основным кандидатом на должность руководителя своего Офиса президент Украины Владимир Зеленский рассматривает первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Об этом «Украинской правде» сообщили источники в Верховной Раде (парламент - ред.) и правительстве.

По их данным, президент Украины Владимир Зеленский склонялся к кандидатуре Федорова. «По состоянию на вечер четверга решение было почти окончательным. Но утром в пятницу президент все еще взвешивает», - утверждают источники.

По данным источника «Украинской правды» во власти, наиболее реальными кандидатами на должность главы Офиса президента рассматривались министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, глава ГУР Кирилл Буданов и заместитель главы ОП по военным вопросам Павел Палиса.

4 декабря Зеленский сообщил, что провел дополнительные встречи с кандидатами на должность руководителя Офиса президента. «Провел дополнительные встречи с кандидатами на должность нового руководителя Офиса президента. Мы обсудили форматы работы Офиса, взаимодействие с другими государственными институтами, которое нужно для интересов Украины. В ближайшее время будет решение по новому руководителю Офиса», - сказал Зеленский.