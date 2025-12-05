USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Кто возглавит Офис Зеленского?

Называют наиболее вероятного кандидата
16:58

Основным кандидатом на должность руководителя своего Офиса президент Украины Владимир Зеленский рассматривает первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Об этом «Украинской правде» сообщили источники в Верховной Раде (парламент - ред.) и правительстве.

По их данным, президент Украины Владимир Зеленский склонялся к кандидатуре Федорова. «По состоянию на вечер четверга решение было почти окончательным. Но утром в пятницу президент все еще взвешивает», - утверждают источники.

По данным источника «Украинской правды» во власти, наиболее реальными кандидатами на должность главы Офиса президента рассматривались министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, глава ГУР Кирилл Буданов и заместитель главы ОП по военным вопросам Павел Палиса.

4 декабря Зеленский сообщил, что провел дополнительные встречи с кандидатами на должность руководителя Офиса президента. «Провел дополнительные встречи с кандидатами на должность нового руководителя Офиса президента. Мы обсудили форматы работы Офиса, взаимодействие с другими государственными институтами, которое нужно для интересов Украины. В ближайшее время будет решение по новому руководителю Офиса», - сказал Зеленский.

Турция убирает российский камень преткновения?
Турция убирает российский камень преткновения?
14:35 3698
Место на Олимпе только для одного
Место на Олимпе только для одного
16:20 837
Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли обновлено 16:01
16:01 2745
ВСУ подтвердили: атакованы порт и НПЗ в России
ВСУ подтвердили: атакованы порт и НПЗ в России обновлено 15:40
15:40 3550
Экономист оценил вероятность скорой девальвации в Азербайджане
Экономист оценил вероятность скорой девальвации в Азербайджане
15:01 2915
Запуск в Ташкенте совместного проекта SOCAR и Uzbekneftegaz
Запуск в Ташкенте совместного проекта SOCAR и Uzbekneftegaz
14:56 916
Кампания США против Мадуро разваливается
Кампания США против Мадуро разваливается наша корреспонденция
14:05 1991
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло?
Сбой интернета в Азербайджане. Что произошло? обновлено 14:00
14:00 2838
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым
Содержательные обсуждения помощника Алиева с Винниковым фото
13:56 1807
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
Массовые аресты в турецком футболе: задержали и капитана «Фенербахче»
13:39 2861
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье
Украинская армия перехватила инициативу: успехи в Запорожье ISW
12:30 4340

