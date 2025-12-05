В Азербайджане появится более двух десятков новых профучреждений

В 2026–2030 годах в Азербайджане будет построено 21 современное учреждение профессионального образования, а также проведен капитальный ремонт двух существующих учреждений.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах по укреплению потенциала системы профессионального образования».

Кабинет Министров в течение четырех месяцев должен утвердить план мероприятий по укреплению потенциала системы профессионального образования и представить информацию президенту Азербайджанской Республики, а также решить другие задачи, вытекающие из указа.

Министерство науки и образования должно утвердить список учреждений, подлежащих строительству и капитальному ремонту, подготовить распределение необходимого финансирования по годам и в течение месяца представить его Государственному нефтяному фонду.

Государственный нефтяной фонд, в свою очередь, включит необходимые средства для реализации мероприятий, указанных в документе, в свой ежегодный бюджет.