Дроны над базой атомных подлодок во Франции

Военнослужащие флота Франции открыли огонь по беспилотникам, которые обнаружили над местом расположения французских атомных подводных лодок. Об этом говорится в публикации Le Monde.

Пять беспилотников были обнаружены в четверг вечером над базой подводных лодок Иль-Лонг в Бретани, на западе Франции, сообщила жандармерия.

Это стратегический военный объект, где расположены подводные лодки с баллистическими ракетами. В этой зоне действует запрет на пролеты дронов.

Была развернута система противодействия дронам и поисковые мероприятия. Военнослужащие, ответственные за охрану базы, произвели несколько выстрелов против дронов. Неизвестно, были ли какие-либо из них сбиты.

База Иль-Лонг обеспечивает техническое обслуживание четырех французских подводных атомных лодок, по крайней мере одна из которых постоянно находится в море для поддержания ядерного сдерживания.

По сообщениям французских СМИ, дроны уже были замечены в этом районе в прошлом месяце, хотя и не прямо над базой.

Этот инцидент произошел после серии недавних вторжений дронов в воздушное пространство НАТО, когда беспилотные летательные аппараты в течение последних месяцев летали вокруг важных военных объектов и гражданской инфраструктуры по всей Европе, в частности в Бельгии, Германии, Дании и Норвегии.

В частности, немецкие власти неоднократно предупреждали, что дроны представляют угрозу безопасности после серии вторжений в районе аэропортов и военных объектов в этом году. 

Правительство Германии одобрило изменения в Закон о федеральной полиции, чтобы полицейские могли лучше противодействовать дронам.

