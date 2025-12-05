В Азербайджане вводится «Концепция надежного партнера»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Концепцию надежного партнера», направленную на повышение эффективности и прозрачности механизмов государственной поддержки предпринимательства и обеспечение устойчивого развития экономики.
Глава государства подписал соответствующее распоряжение.
Согласно документу, Кабинет Министров будет координировать выполнение мероприятий, предусмотренных концепцией, контролировать их реализацию и ежегодно представлять президенту отчет о ходе выполнения.
В распоряжении также отмечается, что мониторинг и оценку выполнения мероприятий, предусмотренных концепцией, по заказу Кабинета Министров будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.