Что Мишустин обсуждал с Асадовым?

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Об этом сообщает официальный сайт правительства России.
Главы правительств, как сообщается, обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, а также углубления взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств.
Мишустин и Асадов подчеркнули важность продвижения совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и других областях.