Кремль не отступает ни на йоту
Что Мишустин обсуждал с Асадовым?

17:27 1339

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Об этом сообщает официальный сайт правительства России.

Главы правительств, как сообщается, обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, а также углубления взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств.

Мишустин и Асадов подчеркнули важность продвижения совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и других областях.

Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь Срединному коридору
Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь Срединному коридору считает глава Совета ЕС
19:25 47
Бывшие соратники Асада готовят восстание в Сирии
Бывшие соратники Асада готовят восстание в Сирии расследование reuters
18:52 549
Азербайджан обыграл Беларусь на турнире в Минске
Азербайджан обыграл Беларусь на турнире в Минске ФОТО
18:25 629
Массовое отравление в Сальяне: растет число пострадавших
Массовое отравление в Сальяне: растет число пострадавших обновлено 17:46
17:46 2331
Создававшим поддельные обращения от имени президента Азербайджана вынесли приговор
Создававшим поддельные обращения от имени президента Азербайджана вынесли приговор
17:32 1830
Что Мишустин обсуждал с Асадовым?
Что Мишустин обсуждал с Асадовым?
17:27 1340
Турция убирает российский камень преткновения?
Турция убирает российский камень преткновения?
14:35 5326
Место на Олимпе только для одного
Место на Олимпе только для одного
16:20 2212
Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли обновлено 16:01
16:01 4462
ВСУ подтвердили: атакованы порт и НПЗ в России
ВСУ подтвердили: атакованы порт и НПЗ в России обновлено 15:40
15:40 4473
Экономист оценил вероятность скорой девальвации в Азербайджане
Экономист оценил вероятность скорой девальвации в Азербайджане
15:01 4510
