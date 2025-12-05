USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Создававшим поддельные обращения от имени президента Азербайджана вынесли приговор

Инара Рафикгызы
17:32 1831

Бакинский суд по тяжким преступлениям завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении членов киберпреступной сети — Сардара Нифталиева и Рафикa Зохрабова, обвиняемых в подготовке фальшивых обращений от имени государственных и общественных деятелей.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Вугара Сеидова был оглашен приговор. Сардар Нифталиев и Рафик Зохрабов приговорены к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы каждый.

Согласно информации СГБ, кибепреступники создавали поддельные видеообращения от имени президента Азербайджана, а также других государственных и общественных деятелей с использованием программ искусственного интеллекта и deepfake-технологий. В социальных сетях от имени SOCAR, Kapital Bank и Банка ABB распространялись фейковые объявления с обещанием высокой прибыли, посредством которых похищались деньги граждан.

По этим фактам Главным следственным управлением СГБ было возбуждено уголовное дело по статьям 272.2.1, 272.2.2, 273-2 и 178.3.1 УК Азербайджана. В ходе комплексного расследования были установлены страны, с территории которых совершались киберпреступления. В сотрудничестве с компетентными органами этих государств международная киберпреступная сеть была раскрыта и ее деятельность пресечена.

Установлено, что в многочисленных фальшивых объявлениях, размещенных на сайтах, созданных преступной группой и адресованных пользователям азербайджанского сегмента интернета, граждан призывали вкладывать деньги в различные инвестиционные проекты. Создавалась иллюзия регулярного роста вложенных средств, под видом перечисления обещанного дохода злоумышленники получали данные банковских карт потерпевших и похищали находившиеся на них средства.

Члены международной киберпреступной группы, завладевшие крупными суммами денег граждан Азербайджана и других стран, были задержаны на территории Украины местными правоохранительными органами. Граждане Азербайджана Рафик Зохрабов (1998 г.р.) и Сардар Нифталиев (1979 г.р.), участвовавшие в деятельности транснациональной организованной группы, были привлечены к уголовной ответственности в Азербайджане, решением суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста. По завершении предварительного следствия обоим обвиняемым предъявили обвинения по статьям 178.3.1 (мошенничество, совершенное организованной группой) и 193-1.3.1 (легализация имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой) УК Азербайджана.

