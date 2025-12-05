В Баку прогремел мощный взрыв в кафе

В одном из кафе Баку произошел взрыв. Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), сообщение о взрыве в объекте, расположенном на улице С. Мамедова в Бинагадинском районе столицы, поступило незамедлительно, после чего на место были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.
При оценке обстановки установлено, что в помещении площадью 40 кв. м, функционировавшем как кафе, предположительно, произошел взрыв, вызванный мгновенным воспламенением в газовой трубе.
В результате инцидента кафе получило повреждения, трое его сотрудников – травмы.
Сотрудники МЧС провели на месте необходимые меры безопасности.
Соответствующие структуры продолжают расследование по факту происшествия.