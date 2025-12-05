Госкомитет по делам беженцев о пожаре в жилкомплексе «Гобу Парк»

5 декабря 2025 года около 03:20 в квартире №78 на 7-м этаже корпуса 4 жилого комплекса «Гобу Парк-1» (Qobu Park-1), расположенного в Гарадагском районе Баку, произошел пожар.

Как сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, о происшествии сообщили в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Прибывшие на место происшествия соответствующие подразделения МЧС оперативно потушили пожар и не допустили распространения огня на другие квартиры.

В связи с пожаром на месте происшествия прибыли глава Исполнительной власти Гарадагского района, руководители правоохранительных органов района, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, руководители соответствующих структурных подразделений комитета.

В результате предварительного расследования было установлено, что пожар возник в квартире, где временно проживал Эмин Гамидов, бывший вынужденный переселенец из Кельбаджарского района. В результате густого задымления погибли Юсифова Зульфия Рамиг гызы, 1998 года рождения, супруга Юсифова Акрама Ашраф оглу, бывшего вынужденного переселенца из Физулинского района (супруги проживали в квартире 86 на 9 этаже), и двое их детей: Юсиф Юсифов, 2016 года рождения, и Марьям Юсифова, 2019 года рождения, а также Юсиф Гусейнов, бывший вынужденный переселенец из Физулинского района, 1953 года рождения, проживавший в квартире 88 на 9 этаже.

По информации, предоставленной членами семей погибших, Юсиф Гусейнов будет похоронен на кладбище в поселке Гала Хазарского района города Баку, а Зульфия Юсифова и ее дети – в Кедабекском районе, откуда она была родом.

Госкомитет принимает меры по размещению во временном жилье семей, чьи квартиры пострадали во время пожара и его тушения.

По факту пожара соответствующей структурой возбуждено уголовное дело. Полное, объективное и всестороннее расследование дела обеспечит принятие законного решения.

Руководство Госкомитета выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате пожара.