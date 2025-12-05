USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту

Госкомитет по делам беженцев о пожаре в жилкомплексе «Гобу Парк»

17:57 743

5 декабря 2025 года около 03:20 в квартире №78 на 7-м этаже корпуса 4 жилого комплекса «Гобу Парк-1» (Qobu Park-1), расположенного в Гарадагском районе Баку, произошел пожар.

Как сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, о происшествии сообщили в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Прибывшие на место происшествия соответствующие подразделения МЧС оперативно потушили пожар и не допустили распространения огня на другие квартиры.

В связи с пожаром на месте происшествия прибыли глава Исполнительной власти Гарадагского района, руководители правоохранительных органов района, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, руководители соответствующих структурных подразделений комитета.

В результате предварительного расследования было установлено, что пожар возник в квартире, где временно проживал Эмин Гамидов, бывший вынужденный переселенец из Кельбаджарского района. В результате густого задымления погибли Юсифова Зульфия Рамиг гызы, 1998 года рождения, супруга Юсифова Акрама Ашраф оглу, бывшего вынужденного переселенца из Физулинского района (супруги проживали в квартире 86 на 9 этаже), и двое их детей: Юсиф Юсифов, 2016 года рождения, и Марьям Юсифова, 2019 года рождения, а также Юсиф Гусейнов, бывший вынужденный переселенец из Физулинского района, 1953 года рождения, проживавший в квартире 88 на 9 этаже.

По информации, предоставленной членами семей погибших, Юсиф Гусейнов будет похоронен на кладбище в поселке Гала Хазарского района города Баку, а Зульфия Юсифова и ее дети – в Кедабекском районе, откуда она была родом.

Госкомитет принимает меры по размещению во временном жилье семей, чьи квартиры пострадали во время пожара и его тушения.

По факту пожара соответствующей структурой возбуждено уголовное дело. Полное, объективное и всестороннее расследование дела обеспечит принятие законного решения.

Руководство Госкомитета выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате пожара.

Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь Срединному коридору
Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь Срединному коридору считает глава Совета ЕС
19:25 51
Бывшие соратники Асада готовят восстание в Сирии
Бывшие соратники Асада готовят восстание в Сирии расследование reuters
18:52 552
Азербайджан обыграл Беларусь на турнире в Минске
Азербайджан обыграл Беларусь на турнире в Минске ФОТО
18:25 630
Массовое отравление в Сальяне: растет число пострадавших
Массовое отравление в Сальяне: растет число пострадавших обновлено 17:46
17:46 2333
Создававшим поддельные обращения от имени президента Азербайджана вынесли приговор
Создававшим поддельные обращения от имени президента Азербайджана вынесли приговор
17:32 1833
Что Мишустин обсуждал с Асадовым?
Что Мишустин обсуждал с Асадовым?
17:27 1342
Турция убирает российский камень преткновения?
Турция убирает российский камень преткновения?
14:35 5328
Место на Олимпе только для одного
Место на Олимпе только для одного
16:20 2216
Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли обновлено 16:01
16:01 4466
ВСУ подтвердили: атакованы порт и НПЗ в России
ВСУ подтвердили: атакованы порт и НПЗ в России обновлено 15:40
15:40 4473
Экономист оценил вероятность скорой девальвации в Азербайджане
Экономист оценил вероятность скорой девальвации в Азербайджане
15:01 4513

