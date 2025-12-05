USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Азербайджан и Грузия будут готовить специалистов для глубоководных портов

18:24 269

Азербайджан и Грузия рассматривают проект создания совместного колледжа, который будет готовить специалистов в области энергетики, строительства глубоководных портов и прокладки подводных кабельных систем. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев обсудил с председателем парламентского комитета Грузии по образованию, науке и делам молодежи Мариам Лашхи расширение двустороннего сотрудничества по ряду направлений. Отдельный акцент был сделан на совместных инициативах, укреплении партнерства в сфере высшего и профессионального образования и перспективах проведения научных исследований.

«Мы также обсудили возможность создания совместного профессионального колледжа, который будет способствовать подготовке важных кадров в сфере энергетики, строительства глубоководных портов и подводных кабелей», – отмечается в заявлении Лашхи.

В рамках встречи были затронуты вопросы взаимодействия между академиями наук двух стран, деятельность грузиноязычных школ в Азербайджане, преподавание грузинского языка и истории для этнических грузин, а также положение азербайджаноязычных школ в Грузии.

Кроме того, стороны обсудили организацию визита грузинских парламентариев в Азербайджан.

Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь Срединному коридору
Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь Срединному коридору считает глава Совета ЕС
19:25 51
Бывшие соратники Асада готовят восстание в Сирии
Бывшие соратники Асада готовят восстание в Сирии расследование reuters
18:52 553
Азербайджан обыграл Беларусь на турнире в Минске
Азербайджан обыграл Беларусь на турнире в Минске ФОТО
18:25 633
Массовое отравление в Сальяне: растет число пострадавших
Массовое отравление в Сальяне: растет число пострадавших обновлено 17:46
17:46 2335
Создававшим поддельные обращения от имени президента Азербайджана вынесли приговор
Создававшим поддельные обращения от имени президента Азербайджана вынесли приговор
17:32 1833
Что Мишустин обсуждал с Асадовым?
Что Мишустин обсуждал с Асадовым?
17:27 1342
Турция убирает российский камень преткновения?
Турция убирает российский камень преткновения?
14:35 5331
Место на Олимпе только для одного
Место на Олимпе только для одного
16:20 2216
Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли обновлено 16:01
16:01 4469
ВСУ подтвердили: атакованы порт и НПЗ в России
ВСУ подтвердили: атакованы порт и НПЗ в России обновлено 15:40
15:40 4473
Экономист оценил вероятность скорой девальвации в Азербайджане
Экономист оценил вероятность скорой девальвации в Азербайджане
15:01 4514

ЭТО ВАЖНО

Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь Срединному коридору
Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь Срединному коридору считает глава Совета ЕС
19:25 51
Бывшие соратники Асада готовят восстание в Сирии
Бывшие соратники Асада готовят восстание в Сирии расследование reuters
18:52 553
Азербайджан обыграл Беларусь на турнире в Минске
Азербайджан обыграл Беларусь на турнире в Минске ФОТО
18:25 633
Массовое отравление в Сальяне: растет число пострадавших
Массовое отравление в Сальяне: растет число пострадавших обновлено 17:46
17:46 2335
Создававшим поддельные обращения от имени президента Азербайджана вынесли приговор
Создававшим поддельные обращения от имени президента Азербайджана вынесли приговор
17:32 1833
Что Мишустин обсуждал с Асадовым?
Что Мишустин обсуждал с Асадовым?
17:27 1342
Турция убирает российский камень преткновения?
Турция убирает российский камень преткновения?
14:35 5331
Место на Олимпе только для одного
Место на Олимпе только для одного
16:20 2216
Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли обновлено 16:01
16:01 4469
ВСУ подтвердили: атакованы порт и НПЗ в России
ВСУ подтвердили: атакованы порт и НПЗ в России обновлено 15:40
15:40 4473
Экономист оценил вероятность скорой девальвации в Азербайджане
Экономист оценил вероятность скорой девальвации в Азербайджане
15:01 4514
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться