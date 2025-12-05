Азербайджан и Грузия будут готовить специалистов для глубоководных портов

Азербайджан и Грузия рассматривают проект создания совместного колледжа, который будет готовить специалистов в области энергетики, строительства глубоководных портов и прокладки подводных кабельных систем. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев обсудил с председателем парламентского комитета Грузии по образованию, науке и делам молодежи Мариам Лашхи расширение двустороннего сотрудничества по ряду направлений. Отдельный акцент был сделан на совместных инициативах, укреплении партнерства в сфере высшего и профессионального образования и перспективах проведения научных исследований.

«Мы также обсудили возможность создания совместного профессионального колледжа, который будет способствовать подготовке важных кадров в сфере энергетики, строительства глубоководных портов и подводных кабелей», – отмечается в заявлении Лашхи.

В рамках встречи были затронуты вопросы взаимодействия между академиями наук двух стран, деятельность грузиноязычных школ в Азербайджане, преподавание грузинского языка и истории для этнических грузин, а также положение азербайджаноязычных школ в Грузии.

Кроме того, стороны обсудили организацию визита грузинских парламентариев в Азербайджан.