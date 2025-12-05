Макрон сбежал от китайской охраны

Президент Франции Эммануэль Макрон во время официального визита в Китай пытался убежать от сопровождавших его сотрудников китайской службы безопасности, чтобы пообщаться с группой студентов в провинции Сычуань. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

На видеозаписи, показанной телеканалом, видно, как президент Франции устремляется к группе людей, стоящей в стороне, в то время как китайские охранники пытаются догнать его. «Президент захотел пробежаться, чтобы подойти к толпе», – подчеркивается в репортаже BFMTV.

Отмечается, что инцидент произошел 5 декабря, в последний день визита Макрона в Китай.

По данным опроса компании Verian по заказу журнала Le Figaro Magazine, в октябре уровень одобрения политики Макрона во Франции снизился до 11%, что стало самым низким показателем за весь период его президентства.