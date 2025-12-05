Жеребьевка футбольного ЧМ-2026 в Вашингтоне

Сегодня в Вашингтоне в 21:00 по бакинскому времени начнется церемония жеребьевки финальной стадии чемпионата мира-2026 по футболу.
Команды поделены на корзины согласно рейтингу ФИФА.
Корзина 1: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия.
Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Корея, Эквадор, Австрия, Австралия.
Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д'Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР.
Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, четыре победителя европейского плей-офф, два победителя мирового плей-офф.
По итогам жеребьевки будут образованы 12 групп. Уже известно, в какие группы попадут хозяева чемпионата - США, Мексика и Канада. Мексиканцы окажутся в группе «А», канадцы - в группе «B», американцы - в группе «D».