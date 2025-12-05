Бывшие соратники Асада готовят восстание в Сирии

Бывший глава сирийской разведки Камаль Хасан и двоюродный брат экс-президента Башара Асада Рами Махлуф вкладывают миллионы долларов в создание вооруженных группировок численностью десятки тысяч человек с целью организации восстания в прибрежных регионах Сирии. Об этом говорится в расследовании Reuters.

Они также борются за контроль над сетью из 14 подземных хранилищ оружия, созданных в последние дни режима.

Сам Башар Асад после бегства, по словам четырех источников, близких к его семье, во многом отошел от дел. Однако другие высокопоставленные фигуры из его ближайшего окружения, находящиеся в России, включая брата Махера, не смирились с потерей влияния.

При этом они действуют разрозненно, конкурируя между собой. Хасан, Махлуф и другие претенденты на власть направляют средства на формирование в Сирии и Ливане примерно 50 тысяч вооруженных человек – представителей алавитской общины, которая при Асаде занимала ключевые государственные посты, несмотря на численное меньшинство.

Махер, также находящийся в Москве, рассчитывает на поддержку бывших солдат асадовской армии, но пока не предпринимал активных шагов и не выделял средств на восстание, отмечают источники Reuters. Корреспонденты агентства пообщались почти с полусотней людей, знакомых с планами соратников Асада, изучили финансовые и оперативные документы, а также текстовые и голосовые сообщения.

Организаторы потенциального мятежа, чьи помощники действуют в России, Ливане и ОАЭ, конкурируют за внимание сторонников и не намерены возвращать Асада к власти.

«Хасан, например, без устали делает звонки и ведет переписку с командирами и советниками, жалуется на потерю влияния и строит грандиозные планы управления прибрежной частью Сирии», – отмечает Reuters.

Противостоять заговорщикам был направлен Халед аль-Ахмад, близкий как к Асаду, так и к новому президенту Ахмеду аш-Шараа. Будучи ранее лидером военизированных формирований Асада, он теперь работает на нового главу страны, убеждая бывших солдат и алавитов, что их будущее связано с новой Сирией.