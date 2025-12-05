Украинские переговорщики вновь встретятся с людьми Трампа в Майами

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в пятницу проведут еще одну встречу со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Майами. Об этом «Украинской правде» сообщил источник, приближенный к переговорной группе.
«Сегодня запланирована очередная встреча Рустема Умерова и Андрея Гнатова с американской стороной. Переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером о дальнейших шагах в мирном процессе состоятся во Флориде во второй половине дня по местному времени», – рассказал собеседник.
Напомним, предыдущая встреча в подобном формате закончилась поздно вечером 4 декабря.