Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Украинские переговорщики вновь встретятся с людьми Трампа в Майами

19:01 233

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в пятницу проведут еще одну встречу со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Майами. Об этом «Украинской правде» сообщил источник, приближенный к переговорной группе.

«Сегодня запланирована очередная встреча Рустема Умерова и Андрея Гнатова с американской стороной. Переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером о дальнейших шагах в мирном процессе состоятся во Флориде во второй половине дня по местному времени», – рассказал собеседник.

Напомним, предыдущая встреча в подобном формате закончилась поздно вечером 4 декабря.

Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь Срединному коридору
Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь Срединному коридору считает глава Совета ЕС
19:25 58
Бывшие соратники Асада готовят восстание в Сирии
Бывшие соратники Асада готовят восстание в Сирии расследование reuters
18:52 558
Азербайджан обыграл Беларусь на турнире в Минске
Азербайджан обыграл Беларусь на турнире в Минске ФОТО
18:25 636
Массовое отравление в Сальяне: растет число пострадавших
Массовое отравление в Сальяне: растет число пострадавших обновлено 17:46
17:46 2340
Создававшим поддельные обращения от имени президента Азербайджана вынесли приговор
Создававшим поддельные обращения от имени президента Азербайджана вынесли приговор
17:32 1835
Что Мишустин обсуждал с Асадовым?
Что Мишустин обсуждал с Асадовым?
17:27 1346
Турция убирает российский камень преткновения?
Турция убирает российский камень преткновения?
14:35 5334
Место на Олимпе только для одного
Место на Олимпе только для одного
16:20 2218
Суд принял решение по делу Али Керимли
Суд принял решение по делу Али Керимли обновлено 16:01
16:01 4473
ВСУ подтвердили: атакованы порт и НПЗ в России
ВСУ подтвердили: атакованы порт и НПЗ в России обновлено 15:40
15:40 4473
Экономист оценил вероятность скорой девальвации в Азербайджане
Экономист оценил вероятность скорой девальвации в Азербайджане
15:01 4517

