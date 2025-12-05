Швеция меняет Африку и Боливию на Украину

Швеция постепенно свернет программу помощи пяти странам и перенаправит освободившиеся средства на поддержку Украины. Об этом сообщил министр международного сотрудничества и внешней торговли страны Бенджамин Дуса, передает агентство Reuters.
По словам министра, Швеция постепенно прекратит программу помощи Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии.
«Украина является важнейшим приоритетом Швеции во внешней политике и политике помощи. Поэтому правительство собирается увеличить поддержку Украины по меньшей мере до 10 млрд шведских крон (свыше $1 млрд) в 2026 году», — подчеркнул Дуса.