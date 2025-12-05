Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь Срединному коридору

Прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией является важнейшим условием для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (Срединного коридора). Об этом заявил председатель Совета ЕС Антониу Кошта в интервью казахстанскому телеканалу Silk Way.

«Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном также открывает новые возможности. Это создает большие перспективы для полноценного развития Транскаспийского маршрута, соединяющего Азию и Европу и выходящего в сторону Черного моря», – заявил Кошта.

По его словам, Казахстан сегодня стал важнейшим фактором экономической безопасности Европы. Он добавил, что ЕС продолжает активно инвестировать не только в возобновляемую энергию, но и в диверсификацию поставок традиционных энергоресурсов.

«Казахстан сейчас третий по величине поставщик нефти для ЕС. Он также третий по величине поставщик урана, который крайне важен для атомной энергетики. Кроме того, Казахстан играет ключевую роль в энергетическом переходе благодаря своим запасам критически важных металлов, необходимых для батарей, систем хранения энергии, солнечных панелей и других технологий будущего», – отметил глава Совета Евросоюза.

Напомним, Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как Срединный коридор, соединяет Китай и страны Европы через территорию Казахстана, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию.