Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Америка выдвинула ультиматум Европе

19:36 1550

США считают, что европейским странам необходимо развивать собственную военную разведку и производственные мощности для ракет, иначе Вашингтон может выйти из «механизма координации» НАТО. Об этом пишет агентство Reuters.

Пентагон установил жесткие сроки по милитаризации Европы, однако в Брюсселе считают их нереалистичными. Если требования будут реализованы, США впервые после Второй мировой войны могут кардинально изменить политику НАТО.

Агентство общалось с пятью анонимными источниками, включая одного сотрудника Пентагона. Они сообщили, что на совещании в начале декабря 2025 года Вашингтон озвучил новые строгие требования к Европе, отметив, что континент слишком медленно наращивает военный потенциал, несмотря на то что с начала широкомасштабной войны России против Украины прошло уже четыре года.

«Если Европа не выполнит срок 2027 года, США могут прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО», – заявили анонимные источники Reuters.

В статье отмечается, что речь может идти о неядерной компоненте обороны. Европейские чиновники выражают сомнения, как США будут оценивать выполнение требований. Кроме того, двухлетний срок выглядит слишком коротким: за это время невозможно наладить производство необходимых вооружений и техники. Существуют и дополнительные трудности. В частности, Вашингтон задерживает поставки и производство оружия и техники, заказанных Европой. Заказы столь масштабны, что их выполнение займет больше двух лет. Наряду с этим США продают европейским странам разведывательные данные, услуги наблюдения и рекогносцировки, которые Европа пока не способна обеспечить самостоятельно.

Согласно европейским планам, перевооружение должно завершиться к 2030 году. Среди приоритетов – развитие противовоздушной обороны, беспилотников, кибервойны, поставок боеприпасов и других направлений. Даже эти планы, однако, агентство называет «очень амбициозными».

