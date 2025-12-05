Европа готовит ударные дроны для работы с истребителями

Шведский концерн SAAB и европейская компания Airbus обсуждают сотрудничество в сфере разработки технологий для ударных беспилотников, сообщили агентству Reuters представители обеих компаний.

По информации источников, речь идет об ударных беспилотниках, которые будут действовать в связке с истребителями Gripen и Eurofighter Typhoon. Эксперты отрасли отмечают, что успешная реализация проекта может стать стимулом для более широкого сотрудничества в авиационной сфере.

Генеральный директор SAAB Микаэль Юханссон отметил, что компании уже выстроили прочные отношения благодаря совместной работе над системой радиоэлектронной борьбы Arexis, установленной на немецких Eurofighter Typhoon. «Мы обсуждали возможности в области БПЛА для повышения потенциала истребителей», – добавил он.

Глава Airbus Гийом Фори подчеркнул прочные связи компаний в сфере электроники и ракетных технологий и заявил, что «существуют хорошие перспективы для продолжения совместной работы в области беспилотников».