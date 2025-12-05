USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Европа готовит ударные дроны для работы с истребителями

19:49 659

Шведский концерн SAAB и европейская компания Airbus обсуждают сотрудничество в сфере разработки технологий для ударных беспилотников, сообщили агентству Reuters представители обеих компаний.

По информации источников, речь идет об ударных беспилотниках, которые будут действовать в связке с истребителями Gripen и Eurofighter Typhoon. Эксперты отрасли отмечают, что успешная реализация проекта может стать стимулом для более широкого сотрудничества в авиационной сфере.

Генеральный директор SAAB Микаэль Юханссон отметил, что компании уже выстроили прочные отношения благодаря совместной работе над системой радиоэлектронной борьбы Arexis, установленной на немецких Eurofighter Typhoon. «Мы обсуждали возможности в области БПЛА для повышения потенциала истребителей», – добавил он.

Глава Airbus Гийом Фори подчеркнул прочные связи компаний в сфере электроники и ракетных технологий и заявил, что «существуют хорошие перспективы для продолжения совместной работы в области беспилотников».

Запад ставит крест на морском экспорте нефти из России
Запад ставит крест на морском экспорте нефти из России
20:52 716
«Проект следовало принять еще в 2020 году»
«Проект следовало принять еще в 2020 году» Эксперт о легализации удаленки в Азербайджане
20:34 765
Америка выдвинула ультиматум Европе
Америка выдвинула ультиматум Европе
19:36 1554
Главком ВСУ: Мир без условий – единственный путь для Украины
Главком ВСУ: Мир без условий – единственный путь для Украины
20:21 1278
Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь Срединному коридору
Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь Срединному коридору считает глава Совета ЕС
19:25 852
Азербайджан обыграл Беларусь на турнире в Минске
Азербайджан обыграл Беларусь на турнире в Минске ФОТО
18:25 1349
Массовое отравление в Сальяне: растет число пострадавших
Массовое отравление в Сальяне: растет число пострадавших обновлено 17:46
17:46 3393
Создававшим поддельные обращения от имени президента Азербайджана вынесли приговор
Создававшим поддельные обращения от имени президента Азербайджана вынесли приговор
17:32 2861
Что Мишустин обсуждал с Асадовым?
Что Мишустин обсуждал с Асадовым?
17:27 1979
Турция убирает российский камень преткновения?
Турция убирает российский камень преткновения?
14:35 6396
Место на Олимпе только для одного
Место на Олимпе только для одного
16:20 2742

ЭТО ВАЖНО

Запад ставит крест на морском экспорте нефти из России
Запад ставит крест на морском экспорте нефти из России
20:52 716
«Проект следовало принять еще в 2020 году»
«Проект следовало принять еще в 2020 году» Эксперт о легализации удаленки в Азербайджане
20:34 765
Америка выдвинула ультиматум Европе
Америка выдвинула ультиматум Европе
19:36 1554
Главком ВСУ: Мир без условий – единственный путь для Украины
Главком ВСУ: Мир без условий – единственный путь для Украины
20:21 1278
Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь Срединному коридору
Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь Срединному коридору считает глава Совета ЕС
19:25 852
Азербайджан обыграл Беларусь на турнире в Минске
Азербайджан обыграл Беларусь на турнире в Минске ФОТО
18:25 1349
Массовое отравление в Сальяне: растет число пострадавших
Массовое отравление в Сальяне: растет число пострадавших обновлено 17:46
17:46 3393
Создававшим поддельные обращения от имени президента Азербайджана вынесли приговор
Создававшим поддельные обращения от имени президента Азербайджана вынесли приговор
17:32 2861
Что Мишустин обсуждал с Асадовым?
Что Мишустин обсуждал с Асадовым?
17:27 1979
Турция убирает российский камень преткновения?
Турция убирает российский камень преткновения?
14:35 6396
Место на Олимпе только для одного
Место на Олимпе только для одного
16:20 2742
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться