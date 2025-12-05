Главком ВСУ: Мир без условий – единственный путь для Украины

Справедливый мир для Украины означает завершение войны без предварительных условий и прекращение боевых действий по линии соприкосновения. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Sky News.

«Разумеется, для нас неприемлемо просто отдавать территорию. Что это вообще значит — передать нашу землю? Именно поэтому мы и воюем: чтобы не отдавать нашу территорию», – сказал Сырский.

Он указал, что сегодня приоритетом для ВСУ является «защитить украинскую землю, страну и население».

По словам главнокомандующего, даже мысль о том, что Украина может быть вынуждена передать России всю Донецкую и Луганскую области, для него недопустима.

«Все войны когда-то заканчиваются, и, конечно, мы надеемся, что и наша тоже закончится. И когда это произойдет, должен быть установлен справедливый мир. В моем понимании, справедливый мир – это мир без предварительных условий, без отказа от территории. Это означает остановку вдоль текущей линии соприкосновения», – указал Сырский.

Он уточнил, что необходимы безусловное прекращение огня и последующие переговоры. «Любой другой формат был бы несправедливым миром, и для нас он неприемлем», – особо отметил главнокомандующий ВСУ.