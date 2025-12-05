Инициатива азербайджанского правительства по легализации удаленной работы давно назрела и крайне важна. Об этом haqqin.az заявил специалист в области управления персоналом Илькин Мирзазаде.

«На самом деле этот проект следовало принять еще в 2020 году, потому что именно в это время, во время пандемии коронавируса, подавляющее большинство сотрудников работало из дома. Но в законодательстве вообще не существовало норм о дистанционной или удаленной работе. Частный сектор регулировал это самостоятельно, а сотрудники госучреждений работали по временным правилам, принятым государством. Фактически в Трудовом кодексе этому вопросу не было уделено места», – отметил Мирзазаде.

Он напомнил, что еще в 2021 году была выдвинута инициатива по внесению соответствующих поправок, однако проект до сих пор остается в подвешенном состоянии. Эксперт выразил надежду, что в ближайшее время решение будет принято, а система дистанционной работы – оформлена на официальном уровне.

По мнению Мирзазаде, легализация удаленной работы важна также и для работодателей. Поскольку в законодательстве до сих пор нет понятия дистанционной работы, возникают юридические сложности, если с сотрудником случается несчастный случай, когда он выполняет свои обязанности из дома или даже из-за границы. Это создает риски как для работников, так и для компаний, пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что формальное закрепление подобного формата работы позволит полностью урегулировать процессы и обеспечить защиту трудовых прав.

«Поскольку есть люди, работающие дистанционно, все эти процессы должны быть полностью урегулированы. Если у работодателя есть возможность организации удаленной работы, сотрудники смогут официально работать из дома в рамках трудового договора, и весь процесс будет четко регулироваться», – отметил эксперт.

Мирзазаде также перечислил сферы, для которых удаленная работа является наиболее актуальной: программирование, сфера услуг, работа с клиентами, продажи, HR, маркетинг и продакт-менеджмент. По его словам, специалисты в этих областях могут без проблем работать из любой точки мира.

Кроме того, он подчеркнул, что легализация удаленной работы позволит азербайджанским компаниям легче привлекать иностранных специалистов, создавая для них прозрачные и официальные условия труда.