USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Запад ставит крест на морском экспорте нефти из России

20:52 720

«Большая семерка» (G7) и Европейский союз обсуждают полный запрет на морскую транспортировку российской нефти вместо действующего потолка цен, передает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Цель инициативы – полностью прекратить участие западных судоходных компаний, включая греческие, кипрские и мальтийские, в перевозках российской нефти, отмечает агентство.

Обсуждаемый запрет может войти в следующий пакет санкций ЕС против России, запланированный на начало 2026 года, сообщили Reuters три источника. Брюссель рассчитывает сначала согласовать инициативу в рамках широкого соглашения G7, прежде чем представить ее в виде санкционного пакета для Евросоюза, подчеркивается в материале.

Идею об отмене потолка цен и запрете на услуги морской транспортировки российской нефти продвигают британские и американские официальные лица на технических встречах G7. Как отмечает агентство, окончательное решение США будет зависеть от выбранной администрацией Дональда Трампа тактики в условиях продолжающихся обсуждений урегулирования российско-украинской войны при посредничестве Вашингтона.

В настоящее время потолок цен на нефть из РФ составляет $60 за баррель – G7 и ЕС ввели его в конце 2022 года в рамках санкционной политики против России.

Запад ставит крест на морском экспорте нефти из России
Запад ставит крест на морском экспорте нефти из России
20:52 721
«Проект следовало принять еще в 2020 году»
«Проект следовало принять еще в 2020 году» Эксперт о легализации удаленки в Азербайджане
20:34 769
Америка выдвинула ультиматум Европе
Америка выдвинула ультиматум Европе
19:36 1558
Главком ВСУ: Мир без условий – единственный путь для Украины
Главком ВСУ: Мир без условий – единственный путь для Украины
20:21 1283
Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь Срединному коридору
Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь Срединному коридору считает глава Совета ЕС
19:25 852
Азербайджан обыграл Беларусь на турнире в Минске
Азербайджан обыграл Беларусь на турнире в Минске ФОТО
18:25 1350
Массовое отравление в Сальяне: растет число пострадавших
Массовое отравление в Сальяне: растет число пострадавших обновлено 17:46
17:46 3394
Создававшим поддельные обращения от имени президента Азербайджана вынесли приговор
Создававшим поддельные обращения от имени президента Азербайджана вынесли приговор
17:32 2864
Что Мишустин обсуждал с Асадовым?
Что Мишустин обсуждал с Асадовым?
17:27 1980
Турция убирает российский камень преткновения?
Турция убирает российский камень преткновения?
14:35 6399
Место на Олимпе только для одного
Место на Олимпе только для одного
16:20 2743

ЭТО ВАЖНО

Запад ставит крест на морском экспорте нефти из России
Запад ставит крест на морском экспорте нефти из России
20:52 721
«Проект следовало принять еще в 2020 году»
«Проект следовало принять еще в 2020 году» Эксперт о легализации удаленки в Азербайджане
20:34 769
Америка выдвинула ультиматум Европе
Америка выдвинула ультиматум Европе
19:36 1558
Главком ВСУ: Мир без условий – единственный путь для Украины
Главком ВСУ: Мир без условий – единственный путь для Украины
20:21 1283
Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь Срединному коридору
Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь Срединному коридору считает глава Совета ЕС
19:25 852
Азербайджан обыграл Беларусь на турнире в Минске
Азербайджан обыграл Беларусь на турнире в Минске ФОТО
18:25 1350
Массовое отравление в Сальяне: растет число пострадавших
Массовое отравление в Сальяне: растет число пострадавших обновлено 17:46
17:46 3394
Создававшим поддельные обращения от имени президента Азербайджана вынесли приговор
Создававшим поддельные обращения от имени президента Азербайджана вынесли приговор
17:32 2864
Что Мишустин обсуждал с Асадовым?
Что Мишустин обсуждал с Асадовым?
17:27 1980
Турция убирает российский камень преткновения?
Турция убирает российский камень преткновения?
14:35 6399
Место на Олимпе только для одного
Место на Олимпе только для одного
16:20 2743
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться