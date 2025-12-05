Запад ставит крест на морском экспорте нефти из России

«Большая семерка» (G7) и Европейский союз обсуждают полный запрет на морскую транспортировку российской нефти вместо действующего потолка цен, передает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Цель инициативы – полностью прекратить участие западных судоходных компаний, включая греческие, кипрские и мальтийские, в перевозках российской нефти, отмечает агентство.

Обсуждаемый запрет может войти в следующий пакет санкций ЕС против России, запланированный на начало 2026 года, сообщили Reuters три источника. Брюссель рассчитывает сначала согласовать инициативу в рамках широкого соглашения G7, прежде чем представить ее в виде санкционного пакета для Евросоюза, подчеркивается в материале.

Идею об отмене потолка цен и запрете на услуги морской транспортировки российской нефти продвигают британские и американские официальные лица на технических встречах G7. Как отмечает агентство, окончательное решение США будет зависеть от выбранной администрацией Дональда Трампа тактики в условиях продолжающихся обсуждений урегулирования российско-украинской войны при посредничестве Вашингтона.

В настоящее время потолок цен на нефть из РФ составляет $60 за баррель – G7 и ЕС ввели его в конце 2022 года в рамках санкционной политики против России.