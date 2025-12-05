Путин хвалит Моди, рупия падает

Курс индийской рупии опустился до исторического минимума к доллару на фоне визита в страну президента РФ Владимира Путина, который призвал премьера Нарендру Моди продолжать закупки российской нефти, несмотря на пошлины и санкции, введенные администрацией Дональда Трампа. Об этом пишет The Moscow Times.

По итогам пятничных торгов курс индийской рупии снизился на 0,4%, до 90,19 рупии за доллар, а днем ранее достиг исторического минимума в 90,29 рупии. С начала года валюта потеряла более 5% после введения США 50-процентных пошлин на товары из Индии за энергетическое сотрудничество с Россией. Чистый отток капитала с индийских финансовых рынков составил $17 млрд, а в августе и сентябре Центральный банк страны зафиксировал уход прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Дефицит торгового баланса Индии в октябре достиг рекордного уровня из-за санкционных пошлин, ударивших по экспорту, что сделало рупию худшей валютой Азии, отмечает Financial Times.

В ходе визита в Нью-Дели Путин заявил о готовности России обеспечивать «бесперебойные» поставки нефти в Индию, а также поставлять все необходимое для развития энергетики. Он также похвалил Моди, отметив, что под его руководством Индия стала «серьезной силой».