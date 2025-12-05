«Путин не сядет за стол ни с кем другим»: НАТО о переговорах по Украине

Дипломат НАТО полагает, что переговоры по урегулированию российско-украинской войны являются «самыми значимыми» для безопасности Европы в XXI веке, сообщает The Washington Post.

«Думаю, справедливо будет сказать, что это самые значимые переговоры для европейской безопасности в этом столетии», – приводит газета слова дипломата.

По информации издания, позиция США по Украине ставит ЕС в непростое положение и вызывает недоверие среди европейских стран, поскольку, по мнению Брюсселя, американский президент Дональд Трамп разделяет видение украинской проблемы с российским лидером Владимиром Путиным. Как отмечает WP, ранее Der Spiegel сообщал, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц охарактеризовал действия США как «игру», а президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о «возможном предательстве» Украины американцами.

«Правда в том, что единственные, кто способен довести переговоры по Украине до конца, – это США по той простой причине, что Путин не сядет за стол ни с кем другим», — полагает дипломат НАТО. По его словам, этот факт заставляет ЕС активнее действовать в вопросах собственной безопасности, которая напрямую зависит от исхода российско-украинской войны.