USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Новость дня
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

«Понимают друг друга с полуслова»: помощник о встрече Путина с человеком Трампа

21:50 681

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф наладили хорошие отношения, они понимают друг друга «с полуслова». Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Он указал, что последняя встреча Путина с американской делегацией в Кремле прошла в конструктивно-дружеской атмосфере.

«Тональность, не побоюсь этого слова, конструктивно-дружеская. У них разговор действительно дружеский, и они понимают друг друга уже с полуслова», — сказал Ушаков.

Помощник президента также считает, что в случае дальнейшего изменения мирного плана по урегулированию российско-украинской войны ключевым автором правок будет зять американского лидера Джаред Кушнер.

«Я лично считаю, что во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер», — предположил Ушаков.

Напомним, американо-российские переговоры прошли в Кремле в ночь со 2 на 3 декабря. Обсуждение было посвящено мирному плану США по Украине и длилось около пяти часов. Пресс-служба Кремля позднее сообщила, что стороны договорились не раскрывать суть переговоров.

Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни
22:57 856
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США фото, обновлено 23:07
23:07 3599
«Придворный генерал» во главе «Моссада»
«Придворный генерал» во главе «Моссада» наша корреспонденция
22:19 923
Трамп объявлен врагом Европы
Трамп объявлен врагом Европы наш комментарий
22:27 1303
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ!
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ! наш комментарий
21:46 1442
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
22:10 1064
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
21:29 2395
Кампания США против Мадуро разваливается
Кампания США против Мадуро разваливается наша корреспонденция
14:05 3287
Запад ставит крест на морском экспорте нефти из России
Запад ставит крест на морском экспорте нефти из России
20:52 1749
«Проект следовало принять еще в 2020 году»
«Проект следовало принять еще в 2020 году» Эксперт о легализации удаленки в Азербайджане
20:34 1529
Америка выдвинула ультиматум Европе
Америка выдвинула ультиматум Европе
19:36 2706

ЭТО ВАЖНО

Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни
22:57 856
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США фото, обновлено 23:07
23:07 3599
«Придворный генерал» во главе «Моссада»
«Придворный генерал» во главе «Моссада» наша корреспонденция
22:19 923
Трамп объявлен врагом Европы
Трамп объявлен врагом Европы наш комментарий
22:27 1303
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ!
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ! наш комментарий
21:46 1442
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
22:10 1064
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
21:29 2395
Кампания США против Мадуро разваливается
Кампания США против Мадуро разваливается наша корреспонденция
14:05 3287
Запад ставит крест на морском экспорте нефти из России
Запад ставит крест на морском экспорте нефти из России
20:52 1749
«Проект следовало принять еще в 2020 году»
«Проект следовало принять еще в 2020 году» Эксперт о легализации удаленки в Азербайджане
20:34 1529
Америка выдвинула ультиматум Европе
Америка выдвинула ультиматум Европе
19:36 2706
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться