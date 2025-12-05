«Понимают друг друга с полуслова»: помощник о встрече Путина с человеком Трампа

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф наладили хорошие отношения, они понимают друг друга «с полуслова». Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Он указал, что последняя встреча Путина с американской делегацией в Кремле прошла в конструктивно-дружеской атмосфере.

«Тональность, не побоюсь этого слова, конструктивно-дружеская. У них разговор действительно дружеский, и они понимают друг друга уже с полуслова», — сказал Ушаков.

Помощник президента также считает, что в случае дальнейшего изменения мирного плана по урегулированию российско-украинской войны ключевым автором правок будет зять американского лидера Джаред Кушнер.

«Я лично считаю, что во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер», — предположил Ушаков.

Напомним, американо-российские переговоры прошли в Кремле в ночь со 2 на 3 декабря. Обсуждение было посвящено мирному плану США по Украине и длилось около пяти часов. Пресс-служба Кремля позднее сообщила, что стороны договорились не раскрывать суть переговоров.