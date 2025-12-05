Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай

Рост цен на местные фрукты и овощи в Азербайджане связан с низкой урожайностью, зависимостью от импорта и монополизацией рынка, заявил haqqin.az эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамли.

По его словам, данные Госкомитета по статистике подтверждают сокращение производства овощей и фруктов в этом году, что напрямую отражается на росте цен. Он подчеркнул, что многие производители до сих пор не понимают: падение урожайности ведет к увеличению себестоимости продукции и росту расходов.

«Чтобы снизить себестоимость, необходимо повышать урожайность на каждом гектаре, однако эта проблема остается нерешенной. Не стоит списывать снижение урожайности на погодные условия. В европейских странах, где дожди идут гораздо чаще, урожайность в два–три раза выше, чем в Азербайджане. Пока Азербайджан не сможет производить достаточное количество фруктов и овощей для самообеспечения, цены будут расти скачкообразно. Падение цен наблюдается крайне редко», – указал специалист.

Он также отметил рост импорта: за последний период объемы ввоза фруктов и овощей в страну увеличились почти на 10 %, что указывает на невозможность удовлетворять внутренний спрос собственным производством и делает цены нестабильными и высокими.

«За последние годы цена дизельного топлива почти удвоилась, что увеличило производственные и транспортные расходы. Существенно подорожали удобрения – более чем в два раза, некоторые виды даже втрое. Все это приводит к росту себестоимости, тогда как урожайность, наоборот, снижается. Несмотря на рост цен, фермеры ничего не зарабатывают. Основную прибыль уже много лет получают монополисты, контролирующие рынок сбыта. Неоднократно поднимался вопрос о создании нескольких оптовых рынков, чтобы обеспечить конкуренцию и снизить цены. При наличии конкуренции торговцы стремились бы зарабатывать за счет объема продаж, а не за счет повышения цен», – считает Магеррамли.

Эксперт подчеркнул, что в некоторых случаях азербайджанские продукты, экспортируемые в Россию, продаются там на 30–40 % дешевле, чем на бакинских рынках. По его мнению, такая разница обусловлена монополизацией рынка и отсутствием продуманной аграрной политики.

«Мы до сих пор не смогли выстроить аграрную политику, соответствующую рыночной экономике. Те, кто управляет этой сферой, неквалифицированные, поэтому они не могут правильно определить политику и понимать, что нужно делать. В результате страдают и фермеры, и потребители, а проблема остается нерешенной и только усугубляется с годами», – отметил эксперт.