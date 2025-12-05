Душевнобольные захватили заложников в нидерландской тюрьме

Двое сотрудников исправительного учреждения в нидерландском Вюгте (провинция Северный Брабант) были взяты в заложники заключенными, сообщила ТАСС пресс-секретарь Службы исполнения наказаний страны Роксана Бейсман.

«В психиатрическом отделении тюрьмы «Вюгта» двое сотрудников учреждения были взяты в заложники. Подразделения полиции работают на месте и прилагают все усилия, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию», – рассказала Бейсман.

Она уточнила, что инцидент не касается особо охраняемой части колонии, где содержатся наиболее опасные заключенные, и добавила, что семьи взятых в заложники сотрудников уведомлены о произошедшем.

По информации регионального вещателя Omroep Brabant, на территорию тюрьмы прибыли сотрудники спецподразделений полиции. В министерстве юстиции и безопасности подчеркнули, что ситуация развивается «исключительно внутри стен» учреждения и вне его периметра поисковые мероприятия не проводятся.