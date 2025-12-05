Армия Молдовы вооружилась противодроновыми пулеметами и глушилками

Национальная армия Молдовы получила на вооружение зенитные пулеметы для борьбы с дронами и системы подавления БПЛА, сообщает телеканал TV8.

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый опубликовал видеокадры учений с новой военной техникой, подчеркнув, что закупка оборудования была профинансирована из госбюджета.

Представители оборонного ведомства уточнили, что на учениях использовались зенитные системы Viktor MR2. Из открытых источников известно, что данные чешские комплексы активно применяются в Украине и способны уничтожать дроны типа Shahed, а также самолеты и вертолеты на низкой высоте. Технические характеристики системы позволяют поражать цели на расстоянии до двух километров со скоростью до 600 выстрелов в минуту.

Ранее Министерство обороны республики публиковало кадры учений с американскими самоходными минометами Scorpion и артиллерийскими системами ATMOS. На данный момент армия Молдовы находится на этапе подписания контракта на закупку современной системы ПВО, которая станет доступной лишь через два года.