Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Армия Молдовы вооружилась противодроновыми пулеметами и глушилками

22:53 243

Национальная армия Молдовы получила на вооружение зенитные пулеметы для борьбы с дронами и системы подавления БПЛА, сообщает телеканал TV8.

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый опубликовал видеокадры учений с новой военной техникой, подчеркнув, что закупка оборудования была профинансирована из госбюджета.

Представители оборонного ведомства уточнили, что на учениях использовались зенитные системы Viktor MR2. Из открытых источников известно, что данные чешские комплексы активно применяются в Украине и способны уничтожать дроны типа Shahed, а также самолеты и вертолеты на низкой высоте. Технические характеристики системы позволяют поражать цели на расстоянии до двух километров со скоростью до 600 выстрелов в минуту.

Ранее Министерство обороны республики публиковало кадры учений с американскими самоходными минометами Scorpion и артиллерийскими системами ATMOS. На данный момент армия Молдовы находится на этапе подписания контракта на закупку современной системы ПВО, которая станет доступной лишь через два года.

Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни
22:57 866
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США
23:07 3602
«Придворный генерал» во главе «Моссада»
«Придворный генерал» во главе «Моссада»
22:19 924
Трамп объявлен врагом Европы
Трамп объявлен врагом Европы
22:27 1309
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ!
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ!
21:46 1445
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
22:10 1067
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
21:29 2396
Кампания США против Мадуро разваливается
Кампания США против Мадуро разваливается
14:05 3287
Запад ставит крест на морском экспорте нефти из России
Запад ставит крест на морском экспорте нефти из России
20:52 1751
«Проект следовало принять еще в 2020 году»
«Проект следовало принять еще в 2020 году» Эксперт о легализации удаленки в Азербайджане
20:34 1531
Америка выдвинула ультиматум Европе
Америка выдвинула ультиматум Европе
19:36 2709

