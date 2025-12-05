Атакованный украинскими дронами танкер сел на мель у Болгарии

Нефтяной танкер Kairos, подвергшийся атаке украинских морских беспилотников у берегов Турции на прошлой неделе, сел на мель примерно в полутора километрах от побережья Болгарии, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на местные власти.

Агентство «Морская администрация» Болгарии при участии ВМС и полиции проводит спасательную операцию в районе Ахтопола, куда был отбуксирован танкер с 10 членами экипажа, эвакуированными сразу после происшествия.

«Два буксира также полностью готовы к участию в операции. Службы продолжают оказывать помощь и обеспечивать безопасность. Неблагоприятные погодные условия в этом районе значительно затрудняют маневрирование и проведение спасательных операций», – говорится в заявлении агентства.

Как передают болгарские СМИ, утром службы наблюдения за морским движением зафиксировали вход судна в территориальные воды страны, однако ответ на запросы был получен не сразу. Cудно было идентифицировано лишь после уведомления проходящих кораблей и уточнения информации в Морском координационном центре в Анкаре – выяснилось, что это танкер Kairos.

По предварительной информации, танкер не перевозил нефть. Опасности для жителей побережья нет, признаков экологического ущерба также не обнаружено.

В конце ноября в Черном море были атакованы танкеры Kairos и Virat. Украинские представители заявили, что удары морских дронов пришлись по пустым судам, направлявшимся в российский порт Новороссийск и относимым к так называемому «теневому флоту» России. Турция осудила инцидент, а президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал атаки на коммерческие суда в исключительной экономической зоне страны «неприемлемыми» и «тревожной эскалацией».