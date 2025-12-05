USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии

объектив haqqin.az
Отдел информации
5 декабря 2025, 23:34 795

Дакар (Сенегал). Столкновения студентов с силами безопасности в Университете имени шейха Анта Диопа (UCAD), где протестующие требуют стипендии, причитающиеся им от государства

Газа (Палестина). Палестинцы оплакивают гибель шести человек в результате израильского авиаудара на юге сектора Газа

Мирноград (Украина). Кадры с беспилотника показывают разрушенный город, почти окруженный российскими войсками

Буэнос-Айрес (Аргентина). Президент Хавьер Милей и его сестра, глава президентской администрации Карина Милей, приветствуют депутатов своей партии во время церемонии приведения к присяге новоизбранных конгрессменов

Магдебург (Германия). Талеба Джавада аль-Абдулмохсена ведут в зал суда для судебного разбирательства по делу о нападении на рождественском рынке в декабре 2024 года. Саудовского врача обвиняют в том, что он проехал на внедорожнике по рынку, в результате чего погибли шесть человек и более 300 получили ранения

Пелийагода (Шри-Ланка). Люди смотрят на дом, затопленный наводнением после циклона «Дитва»

Бангкок (Таиланд). Холодная Луна, последнее суперлуние 2025 года

«Придворный генерал» во главе «Моссада»
«Придворный генерал» во главе «Моссада» наша корреспонденция
5 декабря 2025, 22:19 1497
Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов
Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов
00:43 301
Американская стратегия под диктовку Кремля
Американская стратегия под диктовку Кремля главная тема
00:18 734
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ!
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ! наш комментарий
5 декабря 2025, 21:46 2045
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги» наша аналитика
5 декабря 2025, 23:18 1187
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
5 декабря 2025, 21:29 3364
Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии
Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии объектив haqqin.az
5 декабря 2025, 23:34 796
Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни
5 декабря 2025, 22:57 2526
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США фото, обновлено 23:07
5 декабря 2025, 23:07 4555
Трамп объявлен врагом Европы
Трамп объявлен врагом Европы наш комментарий
5 декабря 2025, 22:27 2222
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
5 декабря 2025, 22:10 1658

