Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии

Дакар (Сенегал). Столкновения студентов с силами безопасности в Университете имени шейха Анта Диопа (UCAD), где протестующие требуют стипендии, причитающиеся им от государства

Газа (Палестина). Палестинцы оплакивают гибель шести человек в результате израильского авиаудара на юге сектора Газа

Мирноград (Украина). Кадры с беспилотника показывают разрушенный город, почти окруженный российскими войсками

Буэнос-Айрес (Аргентина). Президент Хавьер Милей и его сестра, глава президентской администрации Карина Милей, приветствуют депутатов своей партии во время церемонии приведения к присяге новоизбранных конгрессменов

Магдебург (Германия). Талеба Джавада аль-Абдулмохсена ведут в зал суда для судебного разбирательства по делу о нападении на рождественском рынке в декабре 2024 года. Саудовского врача обвиняют в том, что он проехал на внедорожнике по рынку, в результате чего погибли шесть человек и более 300 получили ранения

Пелийагода (Шри-Ланка). Люди смотрят на дом, затопленный наводнением после циклона «Дитва»