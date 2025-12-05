USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Новость дня
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Россия разорвала военные договоры с Канадой, Францией и Португалией

5 декабря 2025, 23:47 738

Соглашения России о военном сотрудничестве с Канадой, Францией и Португалией официально прекращены по соответствующему распоряжению премьера Михаила Мишустина. Об этом сообщает РБК.

Речь идет о трех соглашениях: между СССР и Канадой о визитах по военной линии, подписанном в Москве 20 ноября 1989 года, между Россией и Францией о сотрудничестве в сфере обороны от 4 февраля 1994 года, а также между Россией и Португалией о военном сотрудничестве от 4 августа 2000 года. МИД поручено уведомить эти страны о прекращении действия документов.

Летом Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией, подписанного в Москве 14 июня 1996 года. Как пояснял МИД, в современных условиях этот документ «утратил смысл и практическое значение, абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений».

«Придворный генерал» во главе «Моссада»
«Придворный генерал» во главе «Моссада» наша корреспонденция
5 декабря 2025, 22:19 1497
Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов
Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов
00:43 301
Американская стратегия под диктовку Кремля
Американская стратегия под диктовку Кремля главная тема
00:18 734
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ!
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ! наш комментарий
5 декабря 2025, 21:46 2045
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги» наша аналитика
5 декабря 2025, 23:18 1187
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
5 декабря 2025, 21:29 3364
Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии
Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии объектив haqqin.az
5 декабря 2025, 23:34 796
Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни
5 декабря 2025, 22:57 2528
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США фото, обновлено 23:07
5 декабря 2025, 23:07 4555
Трамп объявлен врагом Европы
Трамп объявлен врагом Европы наш комментарий
5 декабря 2025, 22:27 2222
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
5 декабря 2025, 22:10 1659

