Россия разорвала военные договоры с Канадой, Францией и Португалией

Соглашения России о военном сотрудничестве с Канадой, Францией и Португалией официально прекращены по соответствующему распоряжению премьера Михаила Мишустина. Об этом сообщает РБК.

Речь идет о трех соглашениях: между СССР и Канадой о визитах по военной линии, подписанном в Москве 20 ноября 1989 года, между Россией и Францией о сотрудничестве в сфере обороны от 4 февраля 1994 года, а также между Россией и Португалией о военном сотрудничестве от 4 августа 2000 года. МИД поручено уведомить эти страны о прекращении действия документов.

Летом Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией, подписанного в Москве 14 июня 1996 года. Как пояснял МИД, в современных условиях этот документ «утратил смысл и практическое значение, абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений».