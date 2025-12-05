Байрамов рассказал в Австрии о стратегических инициативах Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Австрию принял участие в IV Европейской конференции по исследованиям АР. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Мероприятие объединило политиков, экспертов аналитических центров, ученых и независимых специалистов для обсуждения стратегического видения Азербайджана и его ключевых внешнеполитических приоритетов.

В ходе круглого стола министр подчеркнул усиливающуюся региональную роль Азербайджана как стабилизирующей силы и рассказал о достижениях страны в многосторонних форматах, особенно в период, когда международное сотрудничество требует повышенного доверия и эффективности.

Байрамов также сообщил о подготовке 13-го Всемирного форума городов и Всемирного дня окружающей среды в 2026 году. По его словам, эти глобальные платформы объединят темы устойчивой урбанизации, надежного жилья, чистой энергетической инфраструктуры и мобилизации климатического финансирования, отражая региональную и глобальную ответственность страны.

Он напомнил об итогах Вашингтонского саммита 8 августа, где была подписана совместная декларация и другие важные документы, и подчеркнул завершение закрытия структур Минского процесса ОБСЕ как международное признание новой реальности в регионе в постконфликтный период.

Отдельно акцентировав внимание на укреплении транспортных и энергетических коридоров, связывающих Каспийский и Черноморский регионы, Байрамов подтвердил готовность Азербайджана к сотрудничеству со всеми партнерами. Министр подчеркнул, что мир, региональная взаимосвязанность, экономическая безопасность и устойчивое развитие останутся главными приоритетами будущей дипломатической деятельности страны.