Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Байрамов рассказал в Австрии о стратегических инициативах Азербайджана

5 декабря 2025, 23:55 240

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Австрию принял участие в IV Европейской конференции по исследованиям АР. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана. 

Мероприятие объединило политиков, экспертов аналитических центров, ученых и независимых специалистов для обсуждения стратегического видения Азербайджана и его ключевых внешнеполитических приоритетов.

В ходе круглого стола министр подчеркнул усиливающуюся региональную роль Азербайджана как стабилизирующей силы и рассказал о достижениях страны в многосторонних форматах, особенно в период, когда международное сотрудничество требует повышенного доверия и эффективности.

Байрамов также сообщил о подготовке 13-го Всемирного форума городов и Всемирного дня окружающей среды в 2026 году. По его словам, эти глобальные платформы объединят темы устойчивой урбанизации, надежного жилья, чистой энергетической инфраструктуры и мобилизации климатического финансирования, отражая региональную и глобальную ответственность страны.

Он напомнил об итогах Вашингтонского саммита 8 августа, где была подписана совместная декларация и другие важные документы, и подчеркнул завершение закрытия структур Минского процесса ОБСЕ как международное признание новой реальности в регионе в постконфликтный период.

Отдельно акцентировав внимание на укреплении транспортных и энергетических коридоров, связывающих Каспийский и Черноморский регионы, Байрамов подтвердил готовность Азербайджана к сотрудничеству со всеми партнерами. Министр подчеркнул, что мир, региональная взаимосвязанность, экономическая безопасность и устойчивое развитие останутся главными приоритетами будущей дипломатической деятельности страны.

«Придворный генерал» во главе «Моссада»
«Придворный генерал» во главе «Моссада» наша корреспонденция
5 декабря 2025, 22:19 1497
Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов
Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов
00:43 303
Американская стратегия под диктовку Кремля
Американская стратегия под диктовку Кремля главная тема
00:18 736
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ!
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ! наш комментарий
5 декабря 2025, 21:46 2045
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги» наша аналитика
5 декабря 2025, 23:18 1187
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
5 декабря 2025, 21:29 3365
Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии
Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии объектив haqqin.az
5 декабря 2025, 23:34 796
Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни
5 декабря 2025, 22:57 2529
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США фото, обновлено 23:07
5 декабря 2025, 23:07 4555
Трамп объявлен врагом Европы
Трамп объявлен врагом Европы наш комментарий
5 декабря 2025, 22:27 2222
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
5 декабря 2025, 22:10 1659

