Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов

Проект реализуется в партнерстве Министерства цифрового развития и транспорта, Министерства науки и образования, Агентства инноваций и цифрового развития, Государственного агентства по науке и высшему образованию, а также глобальной образовательной компании Ironhack.

Целью программы является укрепление знаний и практических навыков студентов в области современных технологий, подготовка их к глобальному рынку труда и развитие сотрудничества между университетами и индустрией. Кроме того, проект нацелен на внедрение в азербайджанских университетах глобальных стандартов ИТ-образования.

Программа охватит направления DevOps и Cloud Computing, Data и AI, Cybersecurity и Web Development. Обучение будет организовано в гибридном формате, а на различных этапах программы международные менторы будут проводить интенсивные занятия в Баку. Обучение в формате bootcamp предоставит студентам возможность работать над реальными проектами и сформировать профессиональное портфолио. В рамках программы также будут организованы хакатоны, карьерные ярмарки и мероприятия по нетворкингу. Студенты, успешно завершившие обучение, получат сертификат от международной компании Ironhack.

Программа предназначена для студентов, обучающихся на 3-м курсе (2-й семестр) высших учебных заведений, поступивших в университет с результатом 400 и выше баллов. Процесс отбора будет состоять из регистрации, тестового экзамена для оценки базовых знаний и этапа собеседования. Отмечается, что в программе могут участвовать студенты любых специальностей.

Программа продлится шесть месяцев - с февраля по июль 2026 года. В этот период академические кредиты участников будут признаваться университетами. Таким образом, студенты будут освобождены от других дисциплин и смогут полностью сосредоточиться на данной образовательной программе.

Также отметим, что проект носит пилотный характер и на данном этапе в нем смогут принять участие только определенные университеты.

Ссылка для регистрации: https://ironhack.typeform.com/idda-ironhack

Крайний срок регистрации: 20 декабря 2025 года

Ironhack - глобальная образовательная компания в сфере технологий, которая с 2013 года предоставляет студентам практические навыки в международной ИТ-сфере. За это время компания подготовила более 25 000 выпускников, при этом 75 процентов из них нашли работу после завершения программы. В настоящее время выпускники Ironhack работают более чем в 800 компаниях по всему миру.