USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Новость дня
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов

00:43 303

В высших учебных заведениях Азербайджана объявлен старт регистрации на международную интенсивную образовательную программу по цифровым навыкам «IT SkillSprint». 

Проект реализуется в партнерстве Министерства цифрового развития и транспорта, Министерства науки и образования, Агентства инноваций и цифрового развития, Государственного агентства по науке и высшему образованию, а также глобальной образовательной компании Ironhack.

Целью программы является укрепление знаний и практических навыков студентов в области современных технологий, подготовка их к глобальному рынку труда и развитие сотрудничества между университетами и индустрией. Кроме того, проект нацелен на внедрение в азербайджанских университетах глобальных стандартов ИТ-образования.

Программа охватит направления DevOps и Cloud Computing, Data и AI, Cybersecurity и Web Development. Обучение будет организовано в гибридном формате, а на различных этапах программы международные менторы будут проводить интенсивные занятия в Баку. Обучение в формате bootcamp предоставит студентам возможность работать над реальными проектами и сформировать профессиональное портфолио. В рамках программы также будут организованы хакатоны, карьерные ярмарки и мероприятия по нетворкингу. Студенты, успешно завершившие обучение, получат сертификат от международной компании Ironhack.

Программа предназначена для студентов, обучающихся на 3-м курсе (2-й семестр) высших учебных заведений, поступивших в университет с результатом 400 и выше баллов. Процесс отбора будет состоять из регистрации, тестового экзамена для оценки базовых знаний и этапа собеседования. Отмечается, что в программе могут участвовать студенты любых специальностей.

Программа продлится шесть месяцев - с февраля по июль 2026 года. В этот период академические кредиты участников будут признаваться университетами. Таким образом, студенты будут освобождены от других дисциплин и смогут полностью сосредоточиться на данной образовательной программе.

Также отметим, что проект носит пилотный характер и на данном этапе в нем смогут принять участие только определенные университеты.

Ссылка для регистрации: https://ironhack.typeform.com/idda-ironhack

Крайний срок регистрации: 20 декабря 2025 года

Ironhack - глобальная образовательная компания в сфере технологий, которая с 2013 года предоставляет студентам практические навыки в международной ИТ-сфере. За это время компания подготовила более 25 000 выпускников, при этом 75 процентов из них нашли работу после завершения программы. В настоящее время выпускники Ironhack работают более чем в 800 компаниях по всему миру.

«Придворный генерал» во главе «Моссада»
«Придворный генерал» во главе «Моссада» наша корреспонденция
5 декабря 2025, 22:19 1497
Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов
Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов
00:43 304
Американская стратегия под диктовку Кремля
Американская стратегия под диктовку Кремля главная тема
00:18 736
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ!
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ! наш комментарий
5 декабря 2025, 21:46 2045
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги» наша аналитика
5 декабря 2025, 23:18 1187
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
5 декабря 2025, 21:29 3365
Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии
Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии объектив haqqin.az
5 декабря 2025, 23:34 796
Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни
5 декабря 2025, 22:57 2529
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США фото, обновлено 23:07
5 декабря 2025, 23:07 4555
Трамп объявлен врагом Европы
Трамп объявлен врагом Европы наш комментарий
5 декабря 2025, 22:27 2222
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
5 декабря 2025, 22:10 1659

ЭТО ВАЖНО

«Придворный генерал» во главе «Моссада»
«Придворный генерал» во главе «Моссада» наша корреспонденция
5 декабря 2025, 22:19 1497
Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов
Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов
00:43 304
Американская стратегия под диктовку Кремля
Американская стратегия под диктовку Кремля главная тема
00:18 736
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ!
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ! наш комментарий
5 декабря 2025, 21:46 2045
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги» наша аналитика
5 декабря 2025, 23:18 1187
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
5 декабря 2025, 21:29 3365
Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии
Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии объектив haqqin.az
5 декабря 2025, 23:34 796
Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни
5 декабря 2025, 22:57 2529
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США фото, обновлено 23:07
5 декабря 2025, 23:07 4555
Трамп объявлен врагом Европы
Трамп объявлен врагом Европы наш комментарий
5 декабря 2025, 22:27 2222
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
5 декабря 2025, 22:10 1659
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться