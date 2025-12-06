Венгрия лишила Евросоюз плана «Б»

Венгрия заблокировала выпуск еврооблигаций ЕС, предназначенных для поддержки Украины, сообщает Politico со ссылкой на двух дипломатов.

«Венгрия 5 декабря официально исключила возможность эмиссии евробондов для поддержки Украины. Это лишило ЕС потенциального плана «Б» на случай, если он не сможет найти способ использовать замороженные активы России в размере €165 млрд для финансирования Киева», – говорится в материале.

Выпуск евробондов, подкрепленных семилетним бюджетом ЕС, рассматривался как один из вариантов финансирования Украины, однако Будапешт отклонил эту идею, сообщили собеседники Politico.

Издание уточнило, что Венгрия применила право вето, заблокировав этот план на заседании послов 27 стран ЕС в Брюсселе, где обсуждалась возможность экспроприации российских средств.