USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Новость дня
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Венгрия лишила Евросоюз плана «Б»

00:18 546

Венгрия заблокировала выпуск еврооблигаций ЕС, предназначенных для поддержки Украины, сообщает Politico со ссылкой на двух дипломатов.

«Венгрия 5 декабря официально исключила возможность эмиссии евробондов для поддержки Украины. Это лишило ЕС потенциального плана «Б» на случай, если он не сможет найти способ использовать замороженные активы России в размере €165 млрд для финансирования Киева», – говорится в материале.

Выпуск евробондов, подкрепленных семилетним бюджетом ЕС, рассматривался как один из вариантов финансирования Украины, однако Будапешт отклонил эту идею, сообщили собеседники Politico.

Издание уточнило, что Венгрия применила право вето, заблокировав этот план на заседании послов 27 стран ЕС в Брюсселе, где обсуждалась возможность экспроприации российских средств.

«Придворный генерал» во главе «Моссада»
«Придворный генерал» во главе «Моссада» наша корреспонденция
5 декабря 2025, 22:19 1497
Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов
Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов
00:43 304
Американская стратегия под диктовку Кремля
Американская стратегия под диктовку Кремля главная тема
00:18 736
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ!
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ! наш комментарий
5 декабря 2025, 21:46 2046
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги» наша аналитика
5 декабря 2025, 23:18 1187
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
5 декабря 2025, 21:29 3365
Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии
Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии объектив haqqin.az
5 декабря 2025, 23:34 796
Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни
5 декабря 2025, 22:57 2529
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США фото, обновлено 23:07
5 декабря 2025, 23:07 4555
Трамп объявлен врагом Европы
Трамп объявлен врагом Европы наш комментарий
5 декабря 2025, 22:27 2222
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
5 декабря 2025, 22:10 1659

ЭТО ВАЖНО

«Придворный генерал» во главе «Моссада»
«Придворный генерал» во главе «Моссада» наша корреспонденция
5 декабря 2025, 22:19 1497
Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов
Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов
00:43 304
Американская стратегия под диктовку Кремля
Американская стратегия под диктовку Кремля главная тема
00:18 736
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ!
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ! наш комментарий
5 декабря 2025, 21:46 2046
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги» наша аналитика
5 декабря 2025, 23:18 1187
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
5 декабря 2025, 21:29 3365
Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии
Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии объектив haqqin.az
5 декабря 2025, 23:34 796
Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни
5 декабря 2025, 22:57 2529
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США фото, обновлено 23:07
5 декабря 2025, 23:07 4555
Трамп объявлен врагом Европы
Трамп объявлен врагом Европы наш комментарий
5 декабря 2025, 22:27 2222
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
5 декабря 2025, 22:10 1659
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться