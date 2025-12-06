Зеленский исключил Ермака из Ставки и СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский исключил Андрея Ермака из состава Ставки верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны страны, сообщает РБК-Украина.

Указы президента Украины №901/2025 и №902/2025 предусматривают соответствующие изменения в составе Ставки верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны после увольнения Ермака с поста руководителя Офиса президента (ОП).

Напомним, 28 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в доме тогда еще главы ОП. Следственные действия проводились в рамках резонансного дела «Мидас», связанного с масштабной коррупционной схемой в «Энергоатоме». В тот же день Зеленский заявил, что Украина должна сохранять внутреннюю силу и не отвлекаться от защиты страны. В связи с этим президент принял решение провести «перезагрузку» Офиса президента, после чего Ермак подал заявление об отставке.

Через несколько часов стало известно, что глава государства подписал указ об увольнении Ермака с должности руководителя ОП.

Новый руководитель Офиса президента пока еще не назначен. Как заявил Зеленский 4 декабря, решение по этому вопросу будет принято «в ближайшее время».