Сын экс-президента пошел по стопам отца

Бразильский сенатор Флавиу Болсонару заявил, что его кандидатуру на участие в президентских выборах 2027 года поддержал его отец, бывший президент Жаир Болсонару, сообщает Bloomberg.

«Подтверждено. Флавиу сказал мне, что наш капитан ратифицировал его кандидатуру», – заявил соратник бывшего президента и глава Либеральной партии Бразилии Валдемар Коста Нету.

Флавиу Болсонару занимает пост сенатора с 2019 года, ему 44 года. Его отец, 70-летний Жаир Болсонару, в ноябре начал отбывать 27-летний тюремный срок по делу о попытке организации переворота и руководстве преступным сообществом.

По версии обвинения, заговорщики под руководством Болсонару планировали убить президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, вице-президента Жералду Алкмина и главу Верховного суда Алишандри ди Мораиса после поражения на выборах 2022 года. Сам экс-президент отрицает любые противоправные действия.

Напомним, во втором туре президентских выборов в октябре 2022 года победил Луис Инасиу Лула да Силва, а его оппонентом был Жаир Болсонару. После инаугурации сторонники бывшего президента штурмовали парламент, Верховный суд и резиденцию главы государства, что власти квалифицировали как попытку переворота.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство приговором Болсонару, назвав экс-президента «выдающимся человеком» и отметив, что решение суда «очень плохое для Бразилии».