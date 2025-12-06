Дания получит американскую систему ПВО и ПРО на миллиарды

Госдепартамент США дал согласие на возможную продажу Дании интегрированной системы ПВО и ПРО стоимостью $3 млрд, сообщил Пентагон.

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Дании интегрированной системы боевого управления с возможностью непрямой огневой защиты и сопутствующего оборудования на сумму 3 миллиарда долларов США», – говорится в сообщении.

Дания, помимо других вооружений и техники, запросила приобретение восьми пусковых установок, двух РЛС Sentinel A4 и интегрированной системы боевого управления (IBCS), отмечает ведомство.