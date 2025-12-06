Исламские страны недовольны решением Израиля

Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) выразили протест против одностороннего открытия КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Об этом говорится в заявлении египетского МИД.

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с заявлением израильских властей об открытии КПП «Рафах» только в одном направлении. Цель этого шага – переселить жителей Газы в Египет, и мы не приемлем попыток изгнать палестинцев с их земли», – говорится в официальном документе.

Министры иностранных дел стран ЛАГ и ОИС подчеркнули, что погранпереход должен функционировать как на въезд, так и на выезд из Газы «в рамках плана мирного урегулирования в анклаве, разработанного президентом США Дональдом Трампом».

Под декларацией подписались главы МИД Египта, Индонезии, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции.

3 декабря Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) сообщило, что КПП «Рафах» в ближайшие дни будет открыт для выезда жителей анклава на территорию Египта. В ведомстве уточнили, что процесс будет сопровождаться проверками со стороны Израиля и координироваться с Египтом, а наблюдать за ним будет миссия Евросоюза. Подобный механизм применялся в январе 2025 года. В заявлении COGAT не уточнялось, когда пункт может быть открыт для въезда в Газу со стороны Египта.

В Каире эту информацию опровергли, подчеркнув, что в случае достижения соглашения КПП будет работать «и на выезд из Газы, и на въезд в анклав».