USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Новость дня
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Исламские страны недовольны решением Израиля

01:24 70

Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) выразили протест против одностороннего открытия КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Об этом говорится в заявлении египетского МИД.

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с заявлением израильских властей об открытии КПП «Рафах» только в одном направлении. Цель этого шага – переселить жителей Газы в Египет, и мы не приемлем попыток изгнать палестинцев с их земли», – говорится в официальном документе.

Министры иностранных дел стран ЛАГ и ОИС подчеркнули, что погранпереход должен функционировать как на въезд, так и на выезд из Газы «в рамках плана мирного урегулирования в анклаве, разработанного президентом США Дональдом Трампом».

Под декларацией подписались главы МИД Египта, Индонезии, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции.

3 декабря Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) сообщило, что КПП «Рафах» в ближайшие дни будет открыт для выезда жителей анклава на территорию Египта. В ведомстве уточнили, что процесс будет сопровождаться проверками со стороны Израиля и координироваться с Египтом, а наблюдать за ним будет миссия Евросоюза. Подобный механизм применялся в январе 2025 года. В заявлении COGAT не уточнялось, когда пункт может быть открыт для въезда в Газу со стороны Египта.

В Каире эту информацию опровергли, подчеркнув, что в случае достижения соглашения КПП будет работать «и на выезд из Газы, и на въезд в анклав».

«Придворный генерал» во главе «Моссада»
«Придворный генерал» во главе «Моссада» наша корреспонденция
5 декабря 2025, 22:19 1499
Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов
Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов
00:43 307
Американская стратегия под диктовку Кремля
Американская стратегия под диктовку Кремля главная тема
00:18 738
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ!
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ! наш комментарий
5 декабря 2025, 21:46 2046
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги» наша аналитика
5 декабря 2025, 23:18 1187
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
5 декабря 2025, 21:29 3368
Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии
Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии объектив haqqin.az
5 декабря 2025, 23:34 797
Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни
5 декабря 2025, 22:57 2533
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США фото, обновлено 23:07
5 декабря 2025, 23:07 4558
Трамп объявлен врагом Европы
Трамп объявлен врагом Европы наш комментарий
5 декабря 2025, 22:27 2223
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
5 декабря 2025, 22:10 1661

ЭТО ВАЖНО

«Придворный генерал» во главе «Моссада»
«Придворный генерал» во главе «Моссада» наша корреспонденция
5 декабря 2025, 22:19 1499
Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов
Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов
00:43 307
Американская стратегия под диктовку Кремля
Американская стратегия под диктовку Кремля главная тема
00:18 738
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ!
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ! наш комментарий
5 декабря 2025, 21:46 2046
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги» наша аналитика
5 декабря 2025, 23:18 1187
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
5 декабря 2025, 21:29 3368
Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии
Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии объектив haqqin.az
5 декабря 2025, 23:34 797
Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни
5 декабря 2025, 22:57 2533
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США фото, обновлено 23:07
5 декабря 2025, 23:07 4558
Трамп объявлен врагом Европы
Трамп объявлен врагом Европы наш комментарий
5 декабря 2025, 22:27 2223
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
5 декабря 2025, 22:10 1661
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться