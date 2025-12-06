Европа выступила против американских «рецептов демократии»

USD 1.7000
Власти ФРГ и ряда европейских стран раскритиковали новую стратегию национальной безопасности США, сообщает dpa.

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, комментируя критику Вашингтона в адрес свободы слова в Европе, заявил, что он «не считает, что кто-то должен давать нам советы». При этом глава МИД подчеркнул, что США остаются ключевым союзником Германии в рамках НАТО.

«В Германии существуют не только государственные органы исполнительной, законодательной и судебной власти, но и по праву свободные СМИ», – отметил Вадефуль на совместной пресс-конференции с исландской коллегой Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир.

Министр указал, что Берлин придает этому «огромное значение». «Мы рады и благодарны за то, что ФРГ до сих пор могла свободно обсуждать все эти вопросы внутри страны. И мы считаем, что и в будущем сможем решать их самостоятельно, без посторонней помощи», – добавил он.

Координатор правительства Германии по трансатлантическим отношениям Метин Хакверди также призвал не вмешиваться во внутренние дела страны. В комментарии dpa он подчеркнул, что Европа должна «стать сильнее и сувереннее в экономическом и военном отношении». По словам Хакверди, европейские государства «с удовольствием» сотрудничают с США, но «не приемлют вмешательства в нашу внутреннюю политику, независимо от того, от кого оно исходит».

Еврокомиссия также отвергла обвинения, содержащиеся в американской стратегии, в адрес ЕС. На вопрос журналистов о том, подрывает ли, по мнению Еврокомиссии, Евросоюз политическую свободу и суверенитет, вредит ли континенту своей миграционной политикой и ограничивает свободу слова, представительница комиссии Паула Пиньо ответила категорическим «нет». При этом Пиньо не стала комментировать новую стратегию нацбезопасности США.

В своей новой стратегии администрация президента США Дональда Трампа выражает озабоченность «серьезными проблемами» в странах ЕС, где, по утверждению авторов документа, власти подавляют свободу слова и политическую оппозицию. В стратегии также отмечается, что европейские чиновники имеют «нереалистичные ожидания» относительно исхода войны в Украине. «Большинство европейцев хочет мира, но это стремление не отражено в политике во многом потому, что правительства подрывают демократический процесс», – говорится в документе.

