Встреча ЕС по российским активам завершилась безрезультатно

Встреча главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевером по вопросу возможного использования российских активов для финансирования Украины прошла без конкретного решения, сообщила фон дер Ляйен в сети X.

«Мы согласились, что время имеет решающее значение в сложившейся геополитической ситуации… У нас состоялся очень конструктивный обмен мнениями по этому вопросу… Мы договорились продолжить наши обсуждения с целью достижения консенсуса на заседании Европейского совета 18 декабря», – говорится в сообщении главы ЕК.

В то же время Мерц отметил, что все европейские государства должны разделять те же риски, что и Бельгия, в вопросе использования замороженных российских активов.

«Мы очень конструктивно обменялись мнениями по этому вопросу. Особая вовлеченность Бельгии в вопросе использования замороженных российских активов неоспорима и должна быть учтена в любом возможном решении таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковые риски», – приводятся слова Мерца в разосланном сообщении кабмина ФРГ.

Отмечается, что участники встречи единодушно согласились: в текущей геополитической обстановке «время играет решающую роль», а финансовая поддержка Украины имеет ключевое значение для безопасности Европы.