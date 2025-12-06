USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Встреча ЕС по российским активам завершилась безрезультатно

01:58

Встреча главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевером по вопросу возможного использования российских активов для финансирования Украины прошла без конкретного решения, сообщила фон дер Ляйен в сети X.

«Мы согласились, что время имеет решающее значение в сложившейся геополитической ситуации… У нас состоялся очень конструктивный обмен мнениями по этому вопросу… Мы договорились продолжить наши обсуждения с целью достижения консенсуса на заседании Европейского совета 18 декабря», – говорится в сообщении главы ЕК.

В то же время Мерц отметил, что все европейские государства должны разделять те же риски, что и Бельгия, в вопросе использования замороженных российских активов.

«Мы очень конструктивно обменялись мнениями по этому вопросу. Особая вовлеченность Бельгии в вопросе использования замороженных российских активов неоспорима и должна быть учтена в любом возможном решении таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковые риски», – приводятся слова Мерца в разосланном сообщении кабмина ФРГ.

Отмечается, что участники встречи единодушно согласились: в текущей геополитической обстановке «время играет решающую роль», а финансовая поддержка Украины имеет ключевое значение для безопасности Европы.

«Придворный генерал» во главе «Моссада»
«Придворный генерал» во главе «Моссада» наша корреспонденция
5 декабря 2025, 22:19
5 декабря 2025, 22:19 1757
Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов
Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов
00:43
00:43 687
Американская стратегия под диктовку Кремля
Американская стратегия под диктовку Кремля главная тема
00:18
00:18 1204
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ!
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ! наш комментарий
5 декабря 2025, 21:46
5 декабря 2025, 21:46 2246
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги» наша аналитика
5 декабря 2025, 23:18
5 декабря 2025, 23:18 1535
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
5 декабря 2025, 21:29 3676
Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии
Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии объектив haqqin.az
5 декабря 2025, 23:34
5 декабря 2025, 23:34 1083
Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни
5 декабря 2025, 22:57
5 декабря 2025, 22:57 3231
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США
5 декабря 2025, 23:07
5 декабря 2025, 23:07 4906
Трамп объявлен врагом Европы
Трамп объявлен врагом Европы наш комментарий
5 декабря 2025, 22:27
5 декабря 2025, 22:27 2607
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
Дорогие фрукты в Азербайджане: эксперт винит монополистов и низкий урожай
5 декабря 2025, 22:10
5 декабря 2025, 22:10 1926

