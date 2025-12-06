USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Новость дня
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова

ФОТО, ВИДЕО
Эльмир Алиев, отдел спорта
04:35 201

В ходе церемонии жеребьевки финальной части чемпионата мира-2026 по футболу, которая состоялась в пятницу вечером в Вашингтоне, президенту США Дональду Трампу вручили Премию мира ФИФА.

Награду ему преподнес президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Трофей, на котором изображены руки, поддерживающие мир на планете, - это миниатюрный вариант произведения под названием «Мысли и мечты» народных художников Азербайджана Салхаба Мамедова и Али Ибадуллаева. 

Оригинал высотой в 4 метра красуется в Женеве в парке у Дворца наций, в котором размещено отделение Организации объединенных наций. В 2017 году Азербайджан подарил скульптуру ООН по случаю 25-летия вступления нашей страны в Организацию.

Салхаб Мамедов - отец бывшего генерального секретаря и исполнительного вице-президента АФФА Эльхана Мамедова, который сейчас занимает должность директора департамента европейских национальных ассоциаций ФИФА.

Международная федерация футбола учредила Премию мира в этом году. Джанни Инфантино ясно дал понять, что, по его мнению, Трамп должен был получить Нобелевскую премию, так как «предпринял исключительные и экстраординарные действия ради мира» и «объединил людей во всем мире».

«Вы определенно заслуживаете первую Премию мира ФИФА за свой поступок, за то, чего вы добились на своем пути», - сказал Инфантино.

Трамп заявил, что спас «десятки миллионов жизней» посредством дипломатического вмешательства и «предотвратил войны еще до их начала».

«Это действительно одна из величайших почестей в моей жизни», - подчеркнул президент США.

ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова
ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова ФОТО, ВИДЕО
04:35 202
«Придворный генерал» во главе «Моссада»
«Придворный генерал» во главе «Моссада» наша корреспонденция
5 декабря 2025, 22:19 1905
Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов
Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов
00:43 869
Американская стратегия под диктовку Кремля
Американская стратегия под диктовку Кремля главная тема
00:18 1439
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ!
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ! наш комментарий
5 декабря 2025, 21:46 2351
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги» наша аналитика
5 декабря 2025, 23:18 1743
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
5 декабря 2025, 21:29 3856
Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии
Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии объектив haqqin.az
5 декабря 2025, 23:34 1248
Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни
5 декабря 2025, 22:57 3623
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США фото, обновлено 23:07
5 декабря 2025, 23:07 5118
Трамп объявлен врагом Европы
Трамп объявлен врагом Европы наш комментарий
5 декабря 2025, 22:27 2823

ЭТО ВАЖНО

ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова
ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова ФОТО, ВИДЕО
04:35 202
«Придворный генерал» во главе «Моссада»
«Придворный генерал» во главе «Моссада» наша корреспонденция
5 декабря 2025, 22:19 1905
Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов
Глобальная IT-программа Ironhack: шесть месяцев, которые меняют карьеру студентов
00:43 869
Американская стратегия под диктовку Кремля
Американская стратегия под диктовку Кремля главная тема
00:18 1439
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ!
Геополитический шторм в Болгарии. Подводное течение: азербайджанский газ! наш комментарий
5 декабря 2025, 21:46 2351
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги» наша аналитика
5 декабря 2025, 23:18 1743
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
Обыски в квартире Тезехана Мираламли
5 декабря 2025, 21:29 3856
Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии
Столкновения в Дакаре: студенты требуют стипендии объектив haqqin.az
5 декабря 2025, 23:34 1248
Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни
5 декабря 2025, 22:57 3623
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США
Жеребьевка футбольного ЧМ-2026: Узбекистан попал на Португалию, Турция может сыграть с США фото, обновлено 23:07
5 декабря 2025, 23:07 5118
Трамп объявлен врагом Европы
Трамп объявлен врагом Европы наш комментарий
5 декабря 2025, 22:27 2823
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться