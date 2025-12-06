ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова

В ходе церемонии жеребьевки финальной части чемпионата мира-2026 по футболу, которая состоялась в пятницу вечером в Вашингтоне, президенту США Дональду Трампу вручили Премию мира ФИФА.

Оригинал высотой в 4 метра красуется в Женеве в парке у Дворца наций, в котором размещено отделение Организации объединенных наций. В 2017 году Азербайджан подарил скульптуру ООН по случаю 25-летия вступления нашей страны в Организацию.

Награду ему преподнес президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Трофей, на котором изображены руки, поддерживающие мир на планете, - это миниатюрный вариант произведения под названием «Мысли и мечты» народных художников Азербайджана Салхаба Мамедова и Али Ибадуллаева.

Салхаб Мамедов - отец бывшего генерального секретаря и исполнительного вице-президента АФФА Эльхана Мамедова, который сейчас занимает должность директора департамента европейских национальных ассоциаций ФИФА.

Международная федерация футбола учредила Премию мира в этом году. Джанни Инфантино ясно дал понять, что, по его мнению, Трамп должен был получить Нобелевскую премию, так как «предпринял исключительные и экстраординарные действия ради мира» и «объединил людей во всем мире».

«Вы определенно заслуживаете первую Премию мира ФИФА за свой поступок, за то, чего вы добились на своем пути», - сказал Инфантино.

Трамп заявил, что спас «десятки миллионов жизней» посредством дипломатического вмешательства и «предотвратил войны еще до их начала».

«Это действительно одна из величайших почестей в моей жизни», - подчеркнул президент США.