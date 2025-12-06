Всю ночь бомбят Украину

Российские войска с ночи наносят воздушные удары по Украине. Сейчас тревога объявлена по всем областям. Уже есть данные о раненых и повреждениях железнодорожной инфраструктуры.

По данным Воздушных сил Украины, для воздушной атаки россияне задействовали как беспилотники. так и ракеты. В частности, большинство областей подвергаются атаке беспилотниками. Также армия РФ осуществила пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков.

В связи с массированным обстрелом железнодорожной инфраструктуры оперативно меняются маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город.

Как сообщил председатель Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник, в области уже известно о 3 раненых. Так, по его данным, две женщины получили ранения в Вышгородском районе. Одна из них - женщина 1979 года рождения госпитализирована в местную больницу. Другой раненой 40 лет, она получила рваную рану щеки.

Еще один раненый - мужчина 1983 года рождения. Он обошелся без госпитализации.