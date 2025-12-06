USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Всю ночь бомбят Украину

фото; видео
10:04 1811

Российские войска с ночи наносят воздушные удары по Украине. Сейчас тревога объявлена по всем областям. Уже есть данные о раненых и повреждениях железнодорожной инфраструктуры.

По данным Воздушных сил Украины, для воздушной атаки россияне задействовали как беспилотники. так и ракеты. В частности, большинство областей подвергаются атаке беспилотниками. Также армия РФ осуществила пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков.

В связи с массированным обстрелом железнодорожной инфраструктуры оперативно меняются маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город.

Как сообщил председатель Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник, в области уже известно о 3 раненых. Так, по его данным, две женщины получили ранения в Вышгородском районе. Одна из них - женщина 1979 года рождения госпитализирована в местную больницу. Другой раненой 40 лет, она получила рваную рану щеки.

Еще один раненый - мужчина 1983 года рождения. Он обошелся без госпитализации.

Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц?
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц? главный вопрос
11:42 1074
Вспыхнули бои между Пакистаном и Афганистаном
Вспыхнули бои между Пакистаном и Афганистаном
09:14 3235
Тайваньцы могут спать спокойно: Трамп обо всем позаботился
Тайваньцы могут спать спокойно: Трамп обо всем позаботился
12:40 280
Индия сократит закупки российской нефти до минимума
Индия сократит закупки российской нефти до минимума Bloomberg
12:21 429
Спецпосланник Трампа и его зять решают судьбу Украины
Спецпосланник Трампа и его зять решают судьбу Украины
12:19 494
Миру грозит второй Чернобыль
Миру грозит второй Чернобыль
12:02 1279
Оставаясь на свободе, мысленно жить в тюрьме
Оставаясь на свободе, мысленно жить в тюрьме судьба человека, как и судьба поколения; все еще актуально
01:01 3570
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги» наша аналитика
5 декабря 2025, 23:18 3166
Всю ночь бомбят Украину
Всю ночь бомбят Украину фото; видео
10:04 1812
Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни; все еще актуально
5 декабря 2025, 22:57 6523
ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова
ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова ФОТО, ВИДЕО
04:35 5403

