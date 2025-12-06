Нефтедобыча в Азербайджане сократится

«За 10 месяцев 2025 года добыча нефти снизилась на 4,6% - до примерно 556 тыс. баррелей в сутки. Это означает снижение на 27 тыс. б/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая тенденция сохранится в последующие годы. Добыча нефти, вероятно, незначительно сократится в 2026 году из-за старения блока месторождений «Азери–Чираг–Гюнешли» (АЧГ). Дополнительные инвестиции иностранных операторов замедляют, но не останавливают снижение», — говорится в прогнозе агентства.

Добыча газа в Азербайджане за 10 месяцев 2025 года выросла на 1,7% — до примерно 849 тыс. баррелей в сутки в нефтяном эквиваленте. Это подчеркивает, что скромный рост добычи газа не компенсирует более значительное снижение добычи нефти.

По оценкам S&P, добыча газа в 2026 году останется в целом на текущем уровне. «В более долгосрочной перспективе несколько проектов по добыче газа (включая следующую фазу «Абшерона», с глубокозалегающих пластов на АЧГ и разработку месторождений «Умид», «Бабек» и «Карабах») могут поддержать добычу газа, хотя все они находятся на ранних стадиях планирования и для их реализации потребуются годы», — подчеркивает агентство.