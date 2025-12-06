США угрожают Европе из-за Маска

Государственный секретарь США Марко Рубио резко раскритиковал решение Европейской комиссии оштрафовать платформу X за недостаточное противодействие вредному контенту. Об этом Рубио написал в X.

Рубио резко отреагировал на штраф Еврокомиссии, назвав его «атакой иностранных правительств на все американские технологические платформы и американский народ».

«Дни цензуры американцев в интернете прошли», – добавил госсекретарь.

Регуляторные органы ЕС оштрафовали соцсеть Х на 120 миллионов евро за нарушение правил ЕС в отношении онлайн-контента.

Нарушения включают в себя обманчивый дизайн «синей галочки», отсутствие прозрачности рекламного репозитория (хранилища данных) и не предоставление исследователям доступа к публичным данным.

Комментируя сообщение о планах ЕС оштрафовать Х, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «ЕС должен поддерживать свободу слова, а не атаковать американские компании из-за мусора».

В ЕС ответили Вэнсу, что штраф «не имеет ничего общего с цензурой».