США угрожают Европе из-за Маска

Государственный секретарь США Марко Рубио резко раскритиковал решение Европейской комиссии оштрафовать платформу X за недостаточное противодействие вредному контенту. Об этом Рубио написал в X.
Рубио резко отреагировал на штраф Еврокомиссии, назвав его «атакой иностранных правительств на все американские технологические платформы и американский народ».
«Дни цензуры американцев в интернете прошли», – добавил госсекретарь.
Регуляторные органы ЕС оштрафовали соцсеть Х на 120 миллионов евро за нарушение правил ЕС в отношении онлайн-контента.
Нарушения включают в себя обманчивый дизайн «синей галочки», отсутствие прозрачности рекламного репозитория (хранилища данных) и не предоставление исследователям доступа к публичным данным.
Комментируя сообщение о планах ЕС оштрафовать Х, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «ЕС должен поддерживать свободу слова, а не атаковать американские компании из-за мусора».
В ЕС ответили Вэнсу, что штраф «не имеет ничего общего с цензурой».