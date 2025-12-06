Нахчыван возвращается на карту: началось строительство железнодорожного участка Зангезурского коридора

Крупные транспортные проекты, реализуемые Азербайджаном в последние годы, рассматриваются как стратегические шаги, обеспечивающие превращение нашей страны в транзитный узел евразийского пространства. Одним из наиболее значимых процессов в этом направлении является повторная интеграция Нахчыванской Автономной Республики в основные логистические цепочки региона. После проведенных «Азербайджанскими железными дорогами», входящими в AZCON Holding, масштабных подготовительных работ полностью завершен этап проектирования по восстановлению и модернизации железнодорожной инфраструктуры в Нахчыване. Начало строительных работ на территории станции Саляммелик в Ордубадском районе, расположенной на границе с Арменией, свидетельствует о вступлении данного направления в новый исторический этап. В рамках реализуемого проекта предусматривается строительство в общей сложности 188 километров новых и восстановленных железнодорожных линий, а также новых станций. Планируемые к строительству железнодорожные линии, предназначенные для интеграции Нахчывана в коридор, полностью изменят общую логистическую картину проекта. Параллельно с капитальным ремонтом существующей сети по направлению Ордубад–Джульфа–Нахчыван–Шарур–Велидаг предусматривается строительство новых участков до границ с Арменией и Турцией. Это позволит Нахчывану получить современную железнодорожную сеть, отвечающую текущим требованиям.

После завершения строительных и капитальных ремонтных работ пропускная способность железной дороги достигнет уровня 15 миллионов тонн в год. Этот показатель еще больше укрепит роль Азербайджана на международном рынке грузоперевозок. В настоящее время на участке параллельно ведутся земляные работы, закладка фундаментов инженерных сооружений, а также планирование мостовой и путепроводной инфраструктуры. Эта линия, которая соединит различные районы Нахчывана, охватывает восстановление существующей сети по направлению Ордубад–Джульфа–Нахчыван–Шарур–Велидаг, а также строительство новых участков. Этот процесс означает не только логистическое обновление, но и полное устранение коммуникационных трудностей, которые автономная республика испытывала на протяжении многих лет. Масштабные строительные работы, начатые в Нахчыване, тесно связаны и с международными политическими процессами. Достигнутое 8 августа 2025 года в Вашингтоне соглашение между президентом Азербайджана, президентом США и премьер-министром Армении — «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) — открыло путь к формированию новой транспортной философии в регионе. В рамках данного соглашения предусматривается восстановление железнодорожного сообщения по коридору, проходящему через территорию Армении.

Маршрут TRIPP рассматривается не просто как политическое соглашение, но как фундаментальный шаг на пути к долгосрочному миру, стабильности и экономическому сотрудничеству на Южном Кавказе. Реализация данного соглашения восстановит сухопутное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном, а также приведет к изменению взгляда международных партнеров на коридор. В этом контексте начало строительных работ в Нахчыване является практическим вкладом в выполнение маршрута TRIPP и ускоряет дальнейшие этапы развития коридора. Восстановление инфраструктуры и строительство новых железнодорожных сегментов в Нахчыване являются важнейшей составляющей реализации Зангезурского коридора в целом. Как один из ключевых участков Среднего коридора Зангезурский коридор обеспечивает наиболее короткий маршрут для грузоперевозок между Европой и Азией. Обеспечение прямого выхода коридора через Нахчыван в направлении Турции повысит устойчивость логистической сети и выведет экономические отношения между Азербайджаном и Турцией на новый уровень. В то же время начало строительства новой железной дороги по маршруту Карс–Ыгдыр–Дилучу создаст альтернативное железнодорожное сообщение между двумя странами.