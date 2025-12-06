Атака на Рязанский НПЗ

В ночь на 6 декабря в Рязани и области прогремели взрывы. Как пишут российские СМИ, под удар попал местный нефтеперерабатывающий завод – это уже девятая атака на объект с начала 2025 года.

Губернатор региона подтвердил факт пожаров после падения обломков сбитых БПЛА и заявил, что пострадавших нет.

Один из моментов атаки попал на видео очевидцев. Судя по кадрам, поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод. По данным местных пабликов, от места съемки до очага пожара — примерно 500–800 метров.

Рязанский НПЗ с проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год входит в перечень крупнейших российских нефтеперерабатывающих предприятий. Он производит бензины АИ-92/95/98/100, дизельное топливо, реактивное топливо ТС-1, сжиженные газы и другую продукцию. Средний годовой показатель производства авиационного керосина – около 840 тыс. тонн. Завод обеспечивает горючим, в частности Воздушно-космические силы РФ.