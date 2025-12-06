USD 1.7000
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Атака на Рязанский НПЗ

10:36 980

В ночь на 6 декабря в Рязани и области прогремели взрывы. Как пишут российские СМИ, под удар попал местный нефтеперерабатывающий завод – это уже девятая атака на объект с начала 2025 года.

Губернатор региона подтвердил факт пожаров после падения обломков сбитых БПЛА и заявил, что пострадавших нет.

Один из моментов атаки попал на видео очевидцев. Судя по кадрам, поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод. По данным местных пабликов, от места съемки до очага пожара — примерно 500–800 метров.

Рязанский НПЗ с проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год входит в перечень крупнейших российских нефтеперерабатывающих предприятий. Он производит бензины АИ-92/95/98/100, дизельное топливо, реактивное топливо ТС-1, сжиженные газы и другую продукцию. Средний годовой показатель производства авиационного керосина – около 840 тыс. тонн. Завод обеспечивает горючим, в частности Воздушно-космические силы РФ.

Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц?
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц? главный вопрос
11:42 1079
Вспыхнули бои между Пакистаном и Афганистаном
Вспыхнули бои между Пакистаном и Афганистаном
09:14 3238
Тайваньцы могут спать спокойно: Трамп обо всем позаботился
Тайваньцы могут спать спокойно: Трамп обо всем позаботился
12:40 284
Индия сократит закупки российской нефти до минимума
Индия сократит закупки российской нефти до минимума Bloomberg
12:21 435
Спецпосланник Трампа и его зять решают судьбу Украины
Спецпосланник Трампа и его зять решают судьбу Украины
12:19 502
Миру грозит второй Чернобыль
Миру грозит второй Чернобыль
12:02 1289
Оставаясь на свободе, мысленно жить в тюрьме
Оставаясь на свободе, мысленно жить в тюрьме судьба человека, как и судьба поколения; все еще актуально
01:01 3572
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги» наша аналитика
5 декабря 2025, 23:18 3168
Всю ночь бомбят Украину
Всю ночь бомбят Украину фото; видео
10:04 1814
Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни; все еще актуально
5 декабря 2025, 22:57 6528
ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова
ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова ФОТО, ВИДЕО
04:35 5405

