USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.2291
Подписаться на уведомления
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?
Новость дня
Когда дочь министра учит общество: что такое «женская свобода»?

Грипп атакует Армению и Кыргызстан

10:59 757

В Армении свирепствует ОРВИ, почти 80% заболевших – дети и подростки. Уровень заболеваемости ОРВИ в республике наиболее высок в Араратской, Армавирской, Котайкской областях и в Ереване, 79% случаев приходится на возрастную группу до 18 лет. Об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

По состоянию на 4 декабря показатель заболеваемости и количество госпитализированных находились практически на том же уровне, что и днем ранее: в больницах лечатся 717 заболевших, 91% пациентов – в возрасте до 18 лет.

Детсады и школы из-за ОРВИ не посещают 13 127 детей, из них 187 были выявлены по результатам «эпидемиологического фильтра».

По данным Минздрава Армении, заболеваемость ОРВИ находится в активной фазе. Распространены возбудители риновируса, бокавируса, аденовируса, парагриппа, коронавируса, а также вирус гриппа типа А (H3N2).

Также в Кыргызстане наблюдается резкий всплеск ОРВИ и гриппа. По сравнению с прошлой неделей количество болеющих выросло в два раза. Официально зарегистрировано 36 000 случаев. Более 70% заболевших гриппом - дети до 14 лет.

На днях в Бишкеке на карантин закрылись 3 детских сада. Ранее в столице республики в связи с ситуацией было закрыто 25 детсадов, а в Чуйской области - 40. В Ошской области 5 школ перешли на онлайн-обучение, еще несколько образовательных учреждений закрыты. 

В конце ноября с аналогичной ситуацией столкнулся Казахстан. В Астане были введены ограничения из-за резкого всплеска гриппа.

Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц?
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц? главный вопрос
11:42 1081
Вспыхнули бои между Пакистаном и Афганистаном
Вспыхнули бои между Пакистаном и Афганистаном
09:14 3239
Тайваньцы могут спать спокойно: Трамп обо всем позаботился
Тайваньцы могут спать спокойно: Трамп обо всем позаботился
12:40 286
Индия сократит закупки российской нефти до минимума
Индия сократит закупки российской нефти до минимума Bloomberg
12:21 436
Спецпосланник Трампа и его зять решают судьбу Украины
Спецпосланник Трампа и его зять решают судьбу Украины
12:19 503
Миру грозит второй Чернобыль
Миру грозит второй Чернобыль
12:02 1291
Оставаясь на свободе, мысленно жить в тюрьме
Оставаясь на свободе, мысленно жить в тюрьме судьба человека, как и судьба поколения; все еще актуально
01:01 3572
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги» наша аналитика
5 декабря 2025, 23:18 3169
Всю ночь бомбят Украину
Всю ночь бомбят Украину фото; видео
10:04 1815
Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни; все еще актуально
5 декабря 2025, 22:57 6528
ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова
ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова ФОТО, ВИДЕО
04:35 5406

ЭТО ВАЖНО

Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц?
Кто еще поверит США - союзнику наркоторговцев и убийц? главный вопрос
11:42 1081
Вспыхнули бои между Пакистаном и Афганистаном
Вспыхнули бои между Пакистаном и Афганистаном
09:14 3239
Тайваньцы могут спать спокойно: Трамп обо всем позаботился
Тайваньцы могут спать спокойно: Трамп обо всем позаботился
12:40 286
Индия сократит закупки российской нефти до минимума
Индия сократит закупки российской нефти до минимума Bloomberg
12:21 436
Спецпосланник Трампа и его зять решают судьбу Украины
Спецпосланник Трампа и его зять решают судьбу Украины
12:19 503
Миру грозит второй Чернобыль
Миру грозит второй Чернобыль
12:02 1291
Оставаясь на свободе, мысленно жить в тюрьме
Оставаясь на свободе, мысленно жить в тюрьме судьба человека, как и судьба поколения; все еще актуально
01:01 3572
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги»
Европа не хочет воевать с Россией на «русские деньги» наша аналитика
5 декабря 2025, 23:18 3169
Всю ночь бомбят Украину
Всю ночь бомбят Украину фото; видео
10:04 1815
Каспий исчезает! Что делать?
Каспий исчезает! Что делать? разбираем с Вадимом Ни; все еще актуально
5 декабря 2025, 22:57 6528
ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова
ФИФА вручила Дональду Трампу награду, созданную отцом Эльхана Мамедова ФОТО, ВИДЕО
04:35 5406
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться