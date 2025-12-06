Грипп атакует Армению и Кыргызстан

В Армении свирепствует ОРВИ, почти 80% заболевших – дети и подростки. Уровень заболеваемости ОРВИ в республике наиболее высок в Араратской, Армавирской, Котайкской областях и в Ереване, 79% случаев приходится на возрастную группу до 18 лет. Об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

По состоянию на 4 декабря показатель заболеваемости и количество госпитализированных находились практически на том же уровне, что и днем ранее: в больницах лечатся 717 заболевших, 91% пациентов – в возрасте до 18 лет.

Детсады и школы из-за ОРВИ не посещают 13 127 детей, из них 187 были выявлены по результатам «эпидемиологического фильтра».

По данным Минздрава Армении, заболеваемость ОРВИ находится в активной фазе. Распространены возбудители риновируса, бокавируса, аденовируса, парагриппа, коронавируса, а также вирус гриппа типа А (H3N2).

Также в Кыргызстане наблюдается резкий всплеск ОРВИ и гриппа. По сравнению с прошлой неделей количество болеющих выросло в два раза. Официально зарегистрировано 36 000 случаев. Более 70% заболевших гриппом - дети до 14 лет.

На днях в Бишкеке на карантин закрылись 3 детских сада. Ранее в столице республики в связи с ситуацией было закрыто 25 детсадов, а в Чуйской области - 40. В Ошской области 5 школ перешли на онлайн-обучение, еще несколько образовательных учреждений закрыты.

В конце ноября с аналогичной ситуацией столкнулся Казахстан. В Астане были введены ограничения из-за резкого всплеска гриппа.