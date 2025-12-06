Европа хочет свою армию

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала страны Европы обеспечить безопасность собственными силами и не рассчитывать на США. Об этом она сказала в интервью телеканалу La7.

При этом Мелони заметила, что отношения между США и ЕС не ухудшаются, самооборона — это неизбежный исторический процесс. По словам политика, вопрос заключается в том, кто и насколько сильно хочет защищать свои интересы.

«Американцы сегодня решают, как защищать свои интересы, потому что у них есть на это силы. Я считаю, что Европа должна поступать так же», — заявила Мелони.

Премьер добавила, что европейская оборона становится возможностью, которая «имеет свою цену» и «обеспечивает политическую свободу». По мнению Мелони, Европа должна понять, что, если она хочет снова стать великой, то должна принимать решения самостоятельно и не зависеть от других.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта в Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Ранее США пригрозили, что будут меньше участвовать в оборонных проектах Европы.